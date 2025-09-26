Avec le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, qui se tiendra du 18 au 25 octobre 2026 à Lyon-Décines, le tennis de très haut niveau fait son grand retour dans la région. Cette compétition indoor, classée ATP 250, proposera des épreuves en simple messieurs et double messieurs, offrant aux spectateurs l’opportunité d’assister à des confrontations entre les meilleurs joueurs de la planète au sein de la LDLC Arena, l’un des complexes sportifs les plus modernes d’Europe.

Positionné une semaine avant les tournois majeurs de Bâle, Vienne et Paris, ce rendez-vous devrait attirer un plateau relevé de joueurs en quête de points et de préparation pour la fin de saison. L’événement s’annonce comme une nouvelle étape incontournable du circuit ATP, portée par une organisation ambitieuse et des infrastructures répondant aux standards les plus exigeants.

Derrière ce projet ambitieux, on retrouve trois acteurs clés dont la collaboration rend possible l’organisation de ce tournoi. La LDLC Arena, salle multifonction moderne et modulable, s’impose comme l’un des équipements sportifs les plus innovants d’Europe, offrant des infrastructures de haut niveau. ALL IN GROUP, fondé par Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, apporte son expertise du tennis avec un complexe et centre d’entraînement, le ALL IN Country Club et la ALL IN Academy offrant ainsi des conditions idéales pour la préparation et l’accueil des joueurs. Enfin, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage pleinement dans cette initiative, considérant le sport comme un véritable levier de rayonnement et de développement économique pour le territoire.

« Le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes sera sans doute l’un des ATP 250 les plus prestigieux au monde. »

Au-delà de l’aspect purement sportif, le tournoi vise à devenir un événement fédérateur, renforçant la place de la région dans l’écosystème mondial du tennis tout en offrant aux joueurs, partenaires et spectateurs une expérience unique. Ce projet s’inscrit également dans la dynamique de développement portée la LDLC Arena, dans la continuité de son rachat par Holnest, piloté par Alexandre Aulas et Jean-Michel Aulas (retrouvez notre interview complète ici).



Pour Sport Buzz Business, Alexandre Aulas a accepté de répondre aux questions au sujet de la création du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes.

SSB : Comment se sont construites les discussions de collaboration avec Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione (ALL IN GROUP) ?

Alexandre Aulas : Nous avons établi des relations de confiance solides avec Jo-Wilfried TSONGA et Thierry ASCIONE (ALL IN GROUP) depuis plusieurs années. Il y a deux ans, nous rêvions déjà, avec Thierry, d’organiser l’un des plus grands tournois de tennis au monde à la LDLC Arena. Il est donc tout naturel que lorsque Jo et Thierry ont cherché un nouvel emplacement pour l’Open 13, nous avons travaillé ensemble pour créer les conditions optimales à la LDLC Arena et à la Fiducial ASTERIA, afin d’accueillir le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, qui est sans doute l’un des plus prestigieux ATP 250 au monde.

SSB : Quelles étaient les exigences du cahier des charges de l’ATP suite à la restructuration du tournoi ?

Alexandre Aulas : Suite à la restructuration du tournoi, le cahier des charges de l’ATP mettait l’accent sur le confort et les besoins des joueurs, ainsi que sur la qualité des installations sportives.

L’enceinte moderne qu’est la LDLC Arena répond parfaitement à ces exigences, avec notamment deux courts sur site (le cours numéro 1 étant situé dans la FIDUCIAL Asteria) et des espaces dédiés de haut niveau tels que les vestiaires, le players lounge, la salle d’échauffement et les salles médicales.

Par ailleurs, la proximité du All In Country Club constitue un atout supplémentaire, offrant un lieu idéal pour accueillir les joueurs dans des conditions optimales de détente et de préparation.

Enfin, la localisation dans la Métropole de Lyon, une semaine avant les tournois de Bâle, Vienne et Paris, représente un avantage stratégique, facilitant le calendrier des joueurs tout en leur garantissant des infrastructures de qualité.

SSB : Quel est le budget global du tournoi et quelles sont les projections économiques attendues ?

Alexandre Aulas : Le budget global du tournoi est encore en cours de construction et il est trop tôt pour s’avancer sur des chiffres précis. En revanche, nous pouvons d’ores et déjà confirmer que le prize money sera dans la fourchette haute des tournois ATP 250, ce qui témoigne de l’ambition et de la qualité de l’événement. « La LDLC Arena répond parfaitement aux exigences du cahier des charges de l’ATP avec deux courts et des espaces haut de gamme. »

SSB : Fort du succès des compétitions d’esport des deux premiers week-ends de septembre, la LDLC Arena envisage-t-elle d’accueillir de nouveaux sports, on peut imaginer de la boxe du judo ?

Alexandre Aulas : Depuis son inauguration, la LDLC Arena va accueillir le basket avec les matchs de l’ASVEL, les Equipes de France masculine et féminine et la Leaders Cup en 2028, les championnats du monde de hockey et de handball en 2028 et 2029, ou encore le MMA avec la PFL et la KSW.

Nous restons attentifs aux disciplines émergentes, aux formats en pleine expansion et aux propositions qui nous sont faites. Notre volonté est claire : explorer, expérimenter et ouvrir nos portes à de nouvelles expériences.