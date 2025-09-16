En effet, la saison 2024-2025 de Ligue 1 restera dans les esprits comme celle du changement. Nouveau cycle audiovisuel, repositionnement stratégique avec LFP Media, mais surtout, nouveaux partenaires venus rejoindre l’écosystème du championnat de France. Entre le naming avec McDonald’s ou encore le partenariat avec Essilor.

Au cœur de ces transformations, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et sa filiale commerciale LFP MEDIA jouent un rôle clé, non seulement dans l’organisation des compétitions, mais aussi dans la valorisation commerciale et marketing de la Ligue 1 McDonald’s de la Ligue 2 BKT et des autres événements qu’elle supervise. Son objectif : renforcer la visibilité et l’attractivité de ses compétitions, en France comme à l’international.

Dans cette interview exclusive pour Sport Buzz Business, Matthieu Maignal, directeur du pôle Partenariats de LFP MEDIA, revient sur les moments forts de la saison écoulée, dévoile la stratégie déployée pour répondre aux attentes des marques partenaires de la Ligue 1 et la Ligue 2, et partage sa vision des grandes tendances qui façonneront le sponsoring sportif dans les années à venir.

Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein de la LFP ?

Matthieu Maignal : J’ai rejoint LFP MEDIA il y a 18 mois après différentes expériences dans le domaine des partenariats, au sein de l’industrie du sport et de l’entertainment.

Aujourd’hui, je dirige le pôle Partenariats, dont la mission est de développer et d’accompagner les partenaires de nos différentes compétitions : la Ligue 1 McDonald’s, la Ligue 2 BKT, le Trophée des Champions et la e-Ligue1 McDonald’s

Une fois les partenariats mis en place, nous nous assurons également de délivrer l’intégralité des engagements contractuels, en veillant à la qualité et à la cohérence de chaque activation.

Quel regard portez-vous sur la saison 2024-2025 au niveau des partenariats ? Quels étaient les grands marqueurs à retenir de la saison dernière ?

Le fait marquant de la saison dernière a été l’arrivée de McDonald’s en tant que namer de la Ligue 1.

C’est un partenariat structurant qui inscrit notre compétition phare dans le quotidien des fans de football partout en France. J’insiste sur ce point : McDonald’s est une marque présente sur tout le territoire, ce qui nous permet de renforcer notre proximité avec les supporters. En cours de saison, nous avons également eu le plaisir d’accueillir Essilor.

C’est un partenariat stratégique car il s’agit d’un acteur qui n’était pas présent dans le sponsoring sportif. Essilor est devenu partenaire technologique, un dispositif que nous n’avions plus commercialisé depuis plusieurs saisons. Ce partenariat leur offre une association forte et exclusive à nos compétitions.

Par ailleurs, nous avons enregistré la prolongation de plusieurs partenaires historiques dont les contrats arrivaient à échéance : BKT, La Poste, Point P, Konami, ou encore Sega nous ont ainsi renouvelé leur confiance pour plusieurs années.

« Nos forces reposent sur trois piliers : la passion des Français pour le football, la récurrence de nos compétitions et un maillage territorial unique. »

Comment définiriez-vous aujourd’hui la stratégie globale de la LFP en matière de sponsoring pour cette nouvelle saison ?

Matthieu Maignal : La stratégie s’inscrit dans la continuité du travail qui a été fait par le passé, à laquelle nous essayons d’insuffler une nouvelle dynamique depuis mon arrivée.

L’objectif est double : répondre aux besoins des marques en leur proposant des dispositifs alignés avec leurs enjeux marketing actuels, tout en amplifiant le rayonnement de nos compétitions afin de maximiser l’impact de chaque partenariat.

Pour y parvenir, nous nous appuyons sur deux leviers essentiels.

D’une part, la proactivité, pour identifier et saisir de nouvelles opportunités dans un marché particulièrement concurrentiel. D’autre part, la créativité, afin de concevoir des solutions innovantes et sur-mesure, capables de se démarquer des nombreuses sollicitations reçues par les annonceurs.

Nos forces reposent sur trois piliers majeurs : la passion des Français pour le football, la récurrence de nos compétitions avec plus de dix mois d’exposition et plusieurs centaines de matchs chaque saison, et enfin un maillage territorial unique, qui permet aux marques de déployer leurs campagnes à l’échelle nationale, sans aucune distinction géographique.

L’arrivée de McDonald’s comme namer de la Ligue 1 a marqué les esprits.

Pouvez-vous revenir sur la manière dont cette collaboration s’est construite ?

Matthieu Maignal: Avant de parler spécifiquement de McDonald’s, je voudrais revenir sur le processus de recherche d’un namer.

Le naming est un moment clé pour une ligue, car il représente un partenariat structurant et très visible.

Nous avions une collaboration très satisfaisante avec Uber Eats, et il était naturel de discuter avec eux en priorité. En parallèle, nous avons anticipé la recherche d’un éventuel nouveau namer plusieurs mois à l’avance, avec une stratégie basée sur des approches ultra-personnalisées et ciblées.

L’objectif était de mettre en avant : la puissance du football et la solidité de nos dispositifs marketing, en nous appuyant sur nos expériences passées en naming.

Cette approche a permis de susciter l’intérêt de nombreuses marques, dont certaines avec lesquelles nous n’avions jamais échangé auparavant.

Parmi elles figurait McDonald’s, qui a déjà une longue histoire avec le sport et le football, au niveau européen comme mondial. Nous avons été ravis de finaliser ce partenariat, qui incarne parfaitement la vision et l’ambition de la Ligue 1.

Essilor est un acteur peu attendu dans l’univers du football. Qu’est-ce qui a motivé cette collaboration ?

Matthieu Maignal : Effectivement, Essilor était un acteur inattendu dans le sponsoring sportif.

Deux éléments majeurs les ont convaincus : la puissance du football et le maillage territorial unique que nous offrons à travers nos compétitions.

Essilor bénéficie désormais d’une exposition forte :

Dans les stades via la visibilité terrain,

via la visibilité terrain, À la télévision , grâce à un dispositif qui associe leur logo aux statistiques diffusées en direct,

, grâce à un dispositif qui associe leur logo aux statistiques diffusées en direct, Sur les réseaux sociaux, avec des contenus dédiés tout au long de la semaine.

Le temps fort de leur communication repose sur l’Homme du match », un trophée exclusif Essilor remis en bord terrain par un invité de la marque, créant ainsi une expérience unique.

Dans les prochaines semaines, Essilor lancera également une grande campagne nationale dans plusieurs centaines de points de vente, ce qui constitue une extension naturelle de leur partenariat.

Lors du bilan de cette première saison, Essilor nous a confirmé sa pleine satisfaction, ce qui est une grande fierté pour nous.

C’est la preuve que ce partenariat répond à leurs attentes et qu’il a convaincu leurs équipes internes de sa pertinence.

Combien de partenaires compte aujourd’hui la Ligue 1 ? Pouvez-vous nous les citer ?

Matthieu Maignal : Nous comptons actuellement une douzaine de partenaires :

2 partenaires titres : McDonald’s pour la Ligue 1 BKT pour la Ligue 2

: 1 partenaire majeur : Essilor

: Essilor 3 partenaires officiels : Decathlon, La Poste, Point P

Decathlon, La Poste, Point P 5 licenciés officiels : Panini , ainsi que plusieurs éditeurs de jeux vidéo : Sega , Konami , EA Sports et, plus récemment, Sorare.

: , ainsi que plusieurs éditeurs de jeux vidéo : , , et, plus récemment, Sorare. 2 diffuseurs officiels : beIN SPORTS et Ligue 1+

Quels sont les grands enjeux de croissance pour la partie sponsoring ?

Matthieu Maignal : Nous évoluons dans un marché très concurrentiel, face à d’autres sports, d’autres univers et même certains médias.

Notre objectif n’est pas d’augmenter indéfiniment le nombre de partenaires — nous n’avons pas vocation à en avoir 30 demain — mais plutôt de maximiser la valeur générée par chacun grâce à des activations pertinentes et à fort impact.

« Nous priorisons certains territoires clés : l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. »

La RSE occupe une place de plus en plus importante dans le sport. Comment s’intègre-t-elle dans votre stratégie partenariale ?

Matthieu Maignal : Aujourd’hui, la RSE est au cœur des préoccupations des annonceurs.

Là où, il y a quelques années, il y avait beaucoup de discours et peu d’actions concrètes, nous constatons désormais une réelle volonté des marques d’agir et de s’engager.

Avec la Direction Communication et RSE de la LFP, nous co-construisons des dispositifs qui peuvent être :

Soit intégrés aux opérations existantes de la LFP ,

, Soit entièrement conçus sur-mesure pour répondre aux enjeux spécifiques de nos partenaires.

Par exemple :

Décathlon est très engagé sur les thématiques liées à l’enfance et à l’environnement,

BKT soutient également des initiatives autour de la jeunesse,

soutient également des initiatives autour de la jeunesse, Nous travaillons avec l’UNFP pour des activations impliquant directement les joueurs.

L’objectif est de créer des projets qui font sens à la fois pour la LFP et pour nos partenaires, dans une logique d’impact durable.

« Les partenaires étaient très attentifs à la diffusion de la Ligue 1 cette saison et les retours sont très positifs. »

La Ligue 1 souhaite renforcer son rayonnement à l’international. Quel rôle joue le sponsoring dans cette ambition ?

Matthieu Maignal : L’international est un axe de développement stratégique.

Grâce à la diffusion mondiale de la Ligue 1, nous avons l’opportunité de connecter des marques qui ne sont pas présentes en France.

Cependant, ce travail est très chronophage. Nous avons donc choisi de prioriser certains territoires clés, comme : l’Amérique du Sud, l’Afrique, et quelques marchés stratégiques en Asie et au Moyen Orient.

Notre objectif est de développer des partenariats régionaux pour ces zones, afin de maximiser la visibilité et l’impact du football français à l’étranger.

LFP Média a lancé sa propre plateforme de diffusion, Ligue 1+, pour la saison 2025-2026 de la Ligue 1. Quels sont les premiers retours des partenaires ?

Matthieu Maignal : Les partenaires étaient très attentifs à la manière dont la Ligue 1 allait être diffusée cette saison.

Les retours sont très positifs : la qualité et la portée de la diffusion leur offrent de belles opportunités.

Nous constatons un fort intérêt pour les activations en lien avec Ligue 1+ et beIN SPORTS, ce qui confirme que cette plateforme représente un levier supplémentaire pour amplifier la visibilité des marques.

Pour conclure, quelles sont selon vous les grandes tendances du sponsoring sportif dans les prochaines saisons ?

Matthieu Maignal : Deux grands enjeux se dessinent :

Attirer de nouvelles industries qui, jusqu’à présent, investissaient peu dans le sponsoring sportif.

Par exemple, convaincre des marques technologiques de consacrer une partie de leur budget marketing au sport.

Trouver le bon équilibre entre visibilité et expérience.

Il ne s’agit pas uniquement d’exposer un logo, mais aussi de créer des expériences fortes pour les consommateurs.

Avec plus de 20 millions de fans de football en France, la Ligue 1 dispose d’un écosystème idéal pour répondre à ces enjeux et proposer des solutions puissantes et innovantes aux annonceurs.