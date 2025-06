Pour ses 150 ans, Babolat célèbre son héritage à Wimbledon avec une nouvelle collection exclusive et un livre événement, tout en soutenant ses champions sur le gazon londonien.

Afin de célébrer ses 150 ans comme il se doit, Babolat a choisi le plus prestigieux des courts : Wimbledon. Partenaire officiel du tournoi britannique depuis 2013 – et service raquette exclusif depuis 2022 – la marque lyonnaise dévoile à l’occasion de cette 148e édition une collection capsule Babolat x Wimbledon, alliance d’élégance, de modernité et d’histoire.

Six nouvelles raquettes

Cette collection 2025 comprend six raquettes (dont trois juniors), quatre modèles de chaussures en partenariat avec la marque clermontoise Michelin, ainsi que trois sacs. L’iconique Pure Drive Wimbledon s’offre cette année un design plus sobre et raffiné, en hommage à l’esthétique intemporelle du tournoi londonien.

Mais au-delà des produits, c’est une page entière de l’histoire du tennis que célèbre Babolat cette année. Fondée en 1875, l’entreprise a inventé le tout premier cordage de tennis, à peine deux ans avant la première édition de Wimbledon. Depuis, les trajectoires des deux entités n’ont cessé de se croiser, jusqu’à s’unir officiellement en 2013. Chaque été, près de 6 000 raquettes sont cordées par une équipe de spécialistes Babolat répartis sur trois sites du tournoi.

Un livre en cadeau d’anniversaire

Pour marquer cet anniversaire, Babolat publie également un ouvrage intitulé The Perfect Match, écrit par Charlotte Gabas et préfacé par deux légendes : Björn Borg et Rafael Nadal. Ce livre, disponible pendant le tournoi, retrace 150 ans d’innovation, de passion et de moments de gloire sur tous les courts du monde.

Parmi les champions actuels qui font rayonner la marque, Carlos Alcaraz occupe évidemment une place de choix. En contrat avec Babolat depuis ses 10 ans, le jeune prodige espagnol, double tenant du titre à Wimbledon, vise un triplé historique cette année, quelques semaines après avoir conquis un troisième Roland-Garros.

Entre héritage et innovation, Babolat continue d’écrire l’histoire du tennis, raquette en main et regard tourné vers l’avenir.

