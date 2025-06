Lamine Yamal devient le joueur le plus cher du monde, selon la nouvelle estimation de Transfermarkt. À 17 ans, sa valeur atteint 200 millions d’euros. Le crack espagnol devance Bellingham, Haaland et Mbappé. À noter également que la Liga domine le top 10 mondial.

Alors que les transferts estivaux s’activent et que la Coupe du monde des clubs bat son plein aux États-Unis, Transfermarkt a mis à jour, ce lundi 23 juin 2025, ses estimations de valeurs marchandes. Résultat : un top 10 largement dominé par la Liga, avec Lamine Yamal tout en haut.

À seulement 17 ans, le joyau du FC Barcelone est désormais estimé à 200 millions d’euros, un chiffre jamais atteint par un joueur aussi jeune. Il rejoint ainsi un club très fermé composé de Kylian Mbappé, Erling Haaland et Vinicius Junior — les seuls à avoir atteint ce seuil dans l’histoire de la plateforme.

Valeur doublée en une saison pour Yamal

Yamal, dont la valeur a doublé en une saison (+110 M€, un record), devance Jude Bellingham (Real Madrid), Haaland (Manchester City) et Mbappé (Real Madrid), tous les trois à 180 M€. Vinicius, lui, voit sa cote baisser à 170 M€, après avoir culminé à 200 M€ en décembre.

Derrière ce quatuor, on retrouve Bukayo Saka (Arsenal, 150 M€), suivi de Pedri (Barça) et Florian Wirtz (désormais à Liverpool), tous deux à 140 M€, comme Jamal Musiala. Federico Valverde (130 M€) ferme la marche du top 10.

❗ OFICIAL Lamine Yamal se convierte en el jugador con más valor de mercado para Transfermarkt pic.twitter.com/qGbn1eFWyN — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) June 9, 2025

Quid des Français ?

Côté français, Michael Olise (Bayern Munich) est le mieux classé derrière Mbappé, avec une valeur de 100 M€ (15e place). Ousmane Dembélé arrive bien plus loin, à la 20e place, estimé à 90 M€ — à égalité avec Khvitcha Kvaratskhelia et le Rennais Désiré Doué, qui fait une apparition remarquée.

La Ligue 1, globalement, reste en retrait, avec peu de représentants dans ce classement dominé par l’Espagne, l’Angleterre et l’Allemagne. Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, figurent toutefois dans le top 100 : Joao Neves, Achraf Hakimi et Vitinha (27e, 90M€), Bradley Barcola et Nuno Mendes (47e, 70 M€), Willian Pacho (56e, 65M€) ou encore Warren Zaïre-Emery (74e, 55M€).

