Holger Rune revend son matériel usé – raquettes, vêtements ou livres dédicacés – à prix d’or sur un site dédié. Une partie des bénéfices est reversée à des œuvres caritatives. Comptez 5 000 euros pour une raquette intacte et 6 000 euros pour une raquette cassée.

Le jeune tennisman danois Holger Rune a trouvé un moyen original – et lucratif – de recycler son ancien équipement : celui qui s’est incliné en huitièmes de finale de Roland-Garros a lancé un site de revente dédié à ses objets personnels. Et les prix donnent le tournis. Certaines raquettes cassées y sont proposées entre 5 000 et 6 000 euros.

« J’ai travaillé en coulisses avec ma sœur Alma pour créer un espace qui vous permet de vous connecter à mon univers », a-t-il annoncé sur son compte X. « Vous y trouverez des articles dédicacés comme des livres, raquettes, posters, tee-shirts, casquettes… »

I’ve been working behind the scenes with my sister Alma to create a space where you can get closer to my world.

To everyone who follows my journey, watches my matches, sends messages, and supports me – this is for you. Your support means everything. Launching this shop is my way…

— Holger Rune (@holgerrune2003) June 22, 2025