Kevin Durant devient actionnaire minoritaire du PSG. Aux côtés de QSI, il s’engage dans un partenariat stratégique mêlant sport, divertissement, contenus médias et projets autour du basket-ball.

Star planétaire de la NBA, Kevin Durant rejoint officiellement le Paris Saint-Germain en tant qu’actionnaire minoritaire, aux côtés de Qatar Sports Investments (QSI). Ce partenariat stratégique, signé via sa société d’investissement et de médias Boardroom, marque une nouvelle étape dans la diversification internationale du PSG.

Double champion NBA, MVP, quadruple médaillé d’or olympique et entrepreneur aguerri, Durant n’en est pas à son premier pas dans le sport-business. Déjà lié au PSG depuis 2024 à travers Arctos Partners, autre investisseur du club, l’Américain renforce aujourd’hui son engagement de manière directe et durable.

Des projets communs à venir

L’accord entre Boardroom Sports Holdings – le véhicule personnel d’investissement de Durant – et QSI ne se limite pas à une prise de participation. Il ouvre la voie à des projets communs dans de nombreux domaines : développement de produits dérivés, création de contenus originaux, programmes communautaires via PSG for Communities, ou encore stratégie de croissance du club aux États-Unis.

« QSI est heureux d’accueillir Kevin Durant en tant qu’actionnaire direct du Paris Saint-Germain et partenaire stratégique de notre groupe, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, président de Qatar Sports Investments. Nous cherchons continuellement à faire évoluer le club et notre portefeuille global grâce à des partenariats à fort impact qui apportent une valeur stratégique, de l’innovation et des perspectives internationales. Avec Kevin, nous sommes impatients de développer des initiatives ambitieuses qui stimuleront la croissance mondiale continue du Paris Saint-Germain et de QSI. »

Ce partenariat pourrait aussi s’étendre à d’autres disciplines, notamment le basket-ball, un sport dans lequel le PSG a exprimé son intérêt à se développer. L’expérience et le réseau de Durant sur ce terrain en font un acteur clé pour accompagner cette ambition multisports.

« C’est un honneur de s’associer à QSI et d’être actionnaire du Paris Saint-Germain – un club et une ville qui me tiennent profondément à cœur. Ce club a de grands projets et j’ai hâte de participer à la prochaine phase de croissance et d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement avec QSI », a quant à lui confié Kevin Durant.

Avec cette nouvelle alliance, le Paris Saint-Germain renforce encore sa stratégie globale et confirme son attractivité au-delà du football, en associant son image à celle d’un champion à l’aura internationale.

À lire aussi : Nouveau stade du PSG : le club dévoile les deux sites retenus, pas de décision avant l’automne 2026