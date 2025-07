Le LIV Golf UK à suivre en direct et gratuitement sur DAZN du 25 au 27 juillet

La saison 2025 du LIV Golf, accessible gratuitement sur DAZN, se poursuit. Du 25 au 27 juillet, les plus grandes stars du circuit mondial se retrouvent au JCB Golf and Country Club dans le Staffordshire en Angleterre. Un événement à suivre en direct DAZN.

Dans le cadre d’un accord de diffusion mondial, gratuit et pluriannuel, le service LIV Golf+ sur DAZN permet aux fans du monde entier d’accéder gratuitement aux compétitions et aux programmes de LIV Golf, dans plus de 200 marchés. LIV Golf+ sur DAZN inclut tout le contenu actuellement proposé sur LIV Golf+.

DAZN propose ainsi une expérience immersive et personnalisée, avec plusieurs options de visionnage disponibles pour le LIV Golf UK, qui offrent aux fans la possibilité de se concentrer sur l’intégralité du parcours d’une équipe.

Bon à savoir

Ce sera la deuxième année consécutive que le prestigieux parcours anglais accueille une étape du LIV Golf, financé par le fonds souverain d’Arabie saoudite (PIF).

En 2024, Jon Rahm s’y était imposé de justesse après trois jours de compétition.

Long, exposé au vent et exigeant, le tracé récompense la régularité.

Le tournoi réunit les 54 meilleurs golfeurs du circuit, répartis en 13 équipes de 4 joueurs et 2 wild cards.

