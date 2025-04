Découvrez « Entreprendre dans le sport »,

notre rubrique consacrée aux jeunes entreprises

dans le secteur qui nous passionne.

Net & Connect est le premier club business en France réunissant entrepreneurs, dirigeants, investisseurs et athlètes de haut niveau lors d’événements padel premium. Lucas Lopez, son CEO, nous ouvre les portes de cette aventure singulière et extrêmement ambitieuse.

Sport Buzz Business : Évoquons votre parcours avant de vous lancer. Quand avez-vous créé Net & Connect ?

Lucas Lopez : Après une classe préparatoire, j’ai intégré l’EM Lyon, porté par ma passion pour le sport et la tech. Cette appétence m’a conduit à participer au lancement du marché espagnol d’une start-up, papernest, en tant que Directeur des Partenariats Stratégiques. J’ai démarré seul, et lorsque je suis parti, nous étions 100 sur l’Espagne. C’est durant ces années en Espagne que j’ai découvert le padel. Il est vite devenu une routine avec mes équipes, un moment privilégié avec nos clients et partenaires. J’ai réalisé à quel point ce sport permettait de créer du lien, de briser la glace et d’étendre son réseau de façon naturelle et efficace. De retour à Paris en janvier 2022, j’ai rejoint LegalPlace en tant que Directeur des Partenariats. Mais une idée ne me quittait pas : le padel. Ce sport était plus qu’un loisir, il représentait une véritable opportunité de créer une nouvelle manière de connecter entrepreneurs, dirigeants et investisseurs. J’ai ressenti le besoin de bâtir quelque chose qui me ressemble, et c’est ainsi que Net & Connect est né.

« Ce qui me motivait réellement, c’était d’organiser ces événements, de connecter les gens à travers le sport »

SBB : Quel a été le déclic qui vous a poussé à créer votre propre entreprise dans le domaine du sport ?

LL : Le padel est rapidement devenu plus qu’un simple loisir pour moi. Il s’est naturellement intégré dans ma routine avec mes équipes et mes partenaires à Barcelone. De retour à Paris, j’ai constaté que l’accès aux terrains était limité et qu’il était compliqué de trouver des partenaires de son niveau. Parallèlement, je participais à de nombreux événements business, souvent redondants. J’ai donc senti qu’un marché de niche était « à portée de raquettes »: pourquoi ne pas allier le networking et le padel pour créer des rencontres plus authentiques ? Avec deux amis, nous avons lancé une communauté tech/start-up autour du padel à Paris. En quelques mois, nous sommes passés de 0 à 350 membres sur un groupe WhatsApp et avons commencé à organiser des événements en parallèle de nos jobs. Puis, un tournant s’est opéré. Je venais de rejoindre un nouveau poste qui ne me correspondait pas. Ce qui me motivait réellement, c’était d’organiser ces événements, de connecter les gens à travers le sport. Quand ce poste s’est arrêté au bout d’un mois, j’ai vu une opportunité : c’était le moment de me lancer à 100 % dans Net & Connect.

SBB : Pouvez-vous nous présenter Net & Connect et sa proposition de valeur ?

LL : Net & Connect est un club exclusif qui rassemble entrepreneurs, dirigeants, investisseurs et athlètes autour du padel, pour networker autrement. Nos membres :

Ne veulent plus perdre de temps dans des événements traditionnels comme les cocktails, diners ou conférences.

Manquent de temps pour organiser des sessions sportives avec des profils de leur niveau.

herchent à rencontrer des personnalités d’exception du sport et du business dans un cadre convivial.

Concrètement, nous organisons des sessions de padel de deux heures, où nous formons des équipes selon les niveaux et les intérêts business des participants. C’est le meilleur moment pour briser la glace et fomenter un esprit d’équipe. Ces sessions sont encadrées par des coachs Head, et s’en suit un moment de networking dans une atmosphère très conviviale. Le sport casse les barrières, crée des connexions sincères et facilite les opportunités business

« Plus de 500 dirigeants, entrepreneurs et athlètes réunis sur Paris et bientôt dans toute la France »

Aujourd’hui, Net & Connect c’est :

Plus de 500 dirigeants, entrepreneurs et athlètes réunis sur Paris et bientôt dans toute la France.

Plus 35 événements padel business organisés en 1 an.

Des événements de référence sponsorisés par nos partenaires Alpine, LegalPlace, 3i Financements, Hook.vc, NTT Data, Qonto…

La participation de grands noms du sport : Thierry Omeyer, Sylvain Wiltord, Brahim Asloum, d’anciens joueurs du PSG…

Plus de 650k€ de contrats signés entre nos membres et participants en quelques mois.

SBB : Qu’est-ce qui distingue Net & Connect des autres acteurs du marché ?

LL : Net & Connect n’est pas un énième club business. C’est un concept unique où se rencontrent des entrepreneurs et des sportifs sur le terrain, en dehors des cadres classiques du networking. Nous avons créé un équilibre parfait entre un club business premium et un club de sport haut de gamme. Le sport crée des relations sincères, bien plus fortes que celles forgées dans un simple cocktail ou une conférence. Net & Connect ne se limite pas à l’événementiel. Nos équipes sont mobilisées en permanence pour accompagner nos membres dans l’atteinte de leurs objectifs business et networking. Nous créons du lien au jour le jour, structurons une véritable communauté et faisons en sorte que chaque membre trouve une vraie valeur ajoutée au sein du Club. Net & Connect, c’est bien plus qu’un simple réseau : c’est une expérience complète qui transforme chaque opportunité en connexion durable.

« Nous visons, dès 2025, plus de 3 000 participants à nos événements, 100 membres et +1 million d’euros générés par le club sur le plan business entre les membres et participants »

SBB : Quel est le business model de Net & Connect ?

LL : Les nouveaux participants paient pour participer à leur première soirée test (padel, buffet, connexions entre dirigeants…) Et s’ils sont satisfaits et qu’ils correspondent aux valeurs du club, ces derniers peuvent convertir l’essai et souscrire à un abonnement annuel. Dans un club business, d’autant plus sportif, les attentes sont différentes selon les profils. Notre objectif est donc de comprendre les enjeux propres à chacun afin de leur proposer la solution la plus adaptée. L’abonnement annuel est donc variable selon les besoins de chacun, et surtout destiné à fidéliser nos membres. Nous visons, dès 2025, plus de 3 000 participants à nos événements, 100 membres et +1 million d’euros générés par le club sur le plan business entre les membres et participants.

SBB : Quelle est la meilleure expérience que vous avez vécue depuis le lancement de Net & Connect ?

LL : Sans hésitation, « l’Alpine Business Padel Day » le 25 octobre dernier à l’Hôtel du Collectionneur (Paris VIII), un événement coup-de-poing organisé pour faire connaître nos membres, le padel et bien sûr le club. Ce jour-là, nos membres ont pu jouer et échanger avec 70 dirigeants, 4 top 10 français du padel mais aussi des célébrités du sport comme Thierry Omeyer et Sylvain Wiltord. J’étais tout seul à ce moment-là. J’ai tout géré, de la partie opérationnelle, à la partie business, même si j’avais un partenaire de choix pour m’épauler. Fournir tant d’efforts et voir la satisfaction des membres et de mon sponsor partenaire, c’était fantastique. Depuis, le club a fait son petit bonhomme de chemin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NET & CONNECT | Business & Padel Club (@netandconnect)

SBB : Quels conseils donneriez-vous à un entrepreneur souhaitant se lancer dans le sport ou les plateformes numériques ?

LL : L’expérience prime avant tout. Prenez le temps de faire vos gammes. Il est tout à fait possible de bosser en CDI et de développer son activité parallèlement le soir et les week-ends, afin de garder une assise financière. Le premier point, c’est de bien se connaître, de savoir ce qui nous motive et de commencer à travailler sur sa passion. Le deuxième est de se concentrer sur une niche et y aller à fond, dans mon cas le padel. Et le troisième, ne pas avoir peur de lancer des choses. Il m’a fallu cinq ans d’expérience dans la Tech, mais aussi beaucoup voyager et travailler à l’international pour vraiment maturer mon projet.

SBB : Où peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux ?

LL : Principalement sur LinkedIn et sur Instagram : lucaslopez1_ et netandconnect.

Merci à Lucas Lopez pour cet échange sur son parcours avec son entreprise Net & Connect.

Dans notre série « Entreprendre dans le sport »,, nous continuons à explorer les initiatives des entrepreneurs qui façonnent l’industrie du sport.

À très vite pour un prochain entretien !