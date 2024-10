Podcast « Entreprendre dans le sport » : Jean Matias, Fondateur de Fungiball – « Notre produit a le potentiel pour devenir une Licorne »

Cette semaine la société Fungiball a annoncé une levée de fonds de 2,2 millions d’euros en pré-Seed.

Plateforme de fantasy tennis, Fungiball nourrit de grosses ambitions et souhaite devenir bien plus qu’un jeu à terme pour devenir la première plateforme digitale dans le monde du tennis.

Pour en savoir plus sur les ambitions de Fungiball et les perspectives de développement, ne ratez pas notre dernier podcast enregistré avec Jean Matias, son Fondateur.

« Nous sommes en phase de croissance, j’estime que Fungiball a le potentiel pour devenir une licorne, une société valorisée 1 milliard, dans l’univers French Tech ou autre. Notre ambition est de devenir une plateforme à part entière du tennis et non pas simplement un jeu fantasy, avec des aspects gaming, média, collections, création de contenus… d’ici 5 ans, pourquoi pas envisager de travailler sur d’autres sports.. Pourquoi pas proposer également du streaming de matchs et être un diffuseur… Il y a beaucoup d’ambitions. On veut innover et inciter aussi les gens à pratiquer le tennis. » nous explique Jean Matias.

Une levée de 2,2 millions d’euros sur un marché NFT et Web3 plus que tendu

« On a levé des fonds sur un marché extrêmement compliqué » explique Jean Matias. « Nous sommes sur un secteur qui est plus en perdition qu’autre chose, en tout cas sur sa macro-économie. On a réussi avec notamment des business angels. Sur cette première levée, la valorisation de Fungiball est comprise entre 6 et 8 millions d’euros. Avec mon associé nous détenons encore plus de 60% du capital. Nous avons l’objectif de faire une seconde levée, notamment pour accélérer sur le produit et le marketing, en milieu d’année 2025. On est sur plusieurs millions… »

« Alexander Zverev et Daniil Medvedev en ambassadeurs, ça nous donne énormément de visibilité et surtout beaucoup de crédibilité, vis à vis de fonds, d’utilisateurs, marques, partenaires, c’est important et valorisant […] On utilise la technologie blockchain pour que les joueurs soient les propriétaires des cartes. On détient un actif numérique dans un jeu. Vous avez un asset numérique qui aura une utilité multiple dans les prochaines années » nous détaille Jean Matias.

« 30% des ventes de cartes sur le marché primaire sont reversés aux joueurs de tennis »

Depuis son lancement officiel en janvier 2024, Fungiball a déjà attiré plus de 5 000 utilisateurs actifs. Ce « Sorare » du tennis tire ses revenus des utilisateurs qui achètent des cartes de joueurs ou participent à des enchères ou qui échangent leurs cartes sur un marché secondaire. Une manne financière qui profite directement aux joueurs sous licence. « 30% des ventes de cartes sur le marché primaire sont reversés aux joueurs de tennis » détaille Jean Matias à Sport Buzz Business. « Pour les licences, on doit discuter individuellement avec chaque joueur, c’est plus compliqué qu’avec d’autres sports et ligues. Le premier joueur à nous avoir rejoint c’est Benjamin Winter Lopez qui était 500e mondial à l’époque. On a rencontré l’association PTPA fondée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil. On a pu avoir plus de 250 joueurs. »