Nike, Jacquemus et la FFF dévoilent une collection capsule portée par les Bleus avant le Mondial 2026. Une opération à la croisée du sport, de la mode et de l’engagement.

À quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Nike, Jacquemus et la Fédération française de football lancent une collection capsule qui illustre plus que jamais le rapprochement entre football et mode.

Dévoilée lors du match amical entre la France et la Côte d’Ivoire, cette collaboration s’inscrit dans le programme X2 de Nike, qui associe plusieurs fédérations nationales à des créateurs et acteurs engagés dans le développement du sport chez les jeunes. Pour la France, l’équipementier a choisi Simon Porte Jacquemus et l’association Sport dans la Ville.

Un message d’inclusion et de transmission

Pensée comme une garde-robe inspirée de la culture football des années 1990, la collection mêle maillot, survêtement, vestes et accessoires dans une palette bleu-blanc-rouge. Le créateur provençal explique s’être inspiré d’un ancien survêtement Nike de son enfance pour imaginer cette ligne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nike Football (@nikefootball)

Au-delà du style, l’opération véhicule aussi un message d’inclusion et de transmission. Pour Jacquemus, le football représente un élément fort de la culture populaire française, capable de rassembler différentes générations et origines autour d’une même passion.

La collection est disponible depuis ce jeudi 11 juin dans les boutiques Jacquemus, à la FFF et chez plusieurs distributeurs Nike. Avis aux intéressés, le maillot d’avant-match est vendu au prix de 69,99 euros.

A lire aussi : La France insoumise surfe sur la Coupe du monde avec un maillot « Mélenchon 27 »