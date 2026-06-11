TF1 et le groupe L’Équipe s’associent autour de la marque Téléfoot. L’émission historique sera prolongée par un nouveau magazine dominical.

Annoncée un temps sur la sellette, l’émission Téléfoot poursuivra finalement son aventure sur TF1. Le rendez-vous dominical reviendra dès le 6 septembre à 11 heures avec Grégoire Margotton à l’animation.

La principale nouveauté réside toutefois dans un accord inédit conclu entre les groupes TF1 et L’Équipe. À l’issue de l’émission diffusée sur La Une, un second magazine consacré au football prendra le relais sur la chaîne L’Équipe.

Des images de la Ligue 1 diffusées

Toujours présenté par Grégoire Margotton, ce nouveau rendez-vous réunira journalistes, consultants et chroniqueurs issus des deux groupes médias. Parmi les visages attendus figure notamment Bixente Lizarazu. L’émission sera également disponible en replay sur la plateforme TF1+.

Grâce à un accord avec LFP Media, le programme pourra continuer à s’appuyer sur des images de Ligue 1. Pour TF1 comme pour L’Équipe, l’objectif est de renforcer la visibilité de la marque Téléfoot, qui fêtera bientôt ses 50 ans.

Avec ce partenariat, les deux groupes entendent créer un nouveau rendez-vous dominical consacré à l’actualité du football français, et plus particulièrement de la Ligue 1.

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