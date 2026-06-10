Unique diffuseur de la Ligue 1 dès la saison prochaine, Ligue 1+ a présenté ses tarifs, ses nouveautés éditoriales et son objectif d’abonnés.

La Ligue de football professionnel a levé le voile sur l’offre de Ligue 1+, qui deviendra le diffuseur exclusif de la Ligue 1 à partir de la saison 2026-2027. Pour la première fois, les supporters pourront suivre l’intégralité des 306 matches du championnat avec un seul abonnement.

Côté tarifs, les abonnés actuels bénéficieront d’un prix de 16,99 euros par mois, tandis que les nouveaux clients devront s’acquitter de 19,99 euros mensuels, avec un engagement de douze mois.

25 heures de direct du jeudi au dimanche

Au-delà des rencontres de Ligue 1, la plateforme diffusera également la Ligue 3, nouveau nom du National, avec notamment une affiche le jeudi soir et des multiplex le week-end. Au total, le diffuseur promet jusqu’à 25 heures de direct entre le jeudi et le dimanche.

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La chaîne entend aussi renforcer son offre éditoriale. Huit documentaires sont déjà programmés en juin, dont un consacré au RC Lens, tandis qu’une vingtaine de matches de préparation seront diffusés cet été avant la reprise du championnat.

Parmi les nouveautés, la plus visible concernera l’arbitrage. Les décisions prises après consultation du VAR seront désormais expliquées en direct par les arbitres via une sonorisation généralisée. Ligue 1+ vise désormais 1,3 million d’abonnés.

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