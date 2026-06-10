À la veille du Mondial 2026, La France insoumise commercialise un maillot inspiré de celui des Bleus. Objectif : financer la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon.

La Coupe du monde 2026 n’a pas encore débuté que la politique s’invite déjà dans le merchandising. La France insoumise (LFI) a lancé un maillot inspiré de celui de l’équipe de France, floqué « Mélenchon 27 », en référence à l’élection présidentielle de 2027.

Vendue 25 euros sur la boutique du mouvement, la tunique reprend les codes visuels du maillot des Bleus, tout en remplaçant le logo de la Fédération française de football par celui de LFI. Selon les responsables du parti, plus de 1.000 exemplaires auraient été écoulés en seulement quelques heures, nécessitant déjà le lancement d’une seconde série.

Double objectif pour LFI

L’opération poursuit un double objectif : faire parler de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et contribuer au financement de sa campagne présidentielle. Les bénéfices générés par les ventes doivent être réinjectés dans les dépenses électorales à venir.

Cette initiative illustre aussi la place grandissante du maillot de football dans la culture populaire. Selon une récente étude IFOP pour eBay, près d’un Français sur quatre possède au moins un maillot de football à domicile. À l’approche du Mondial, marques, distributeurs… et désormais partis politiques cherchent eux aussi à profiter de cet engouement.

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