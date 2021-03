Jeep Elite – Le Champagne Basket soigne son offre merchandising avec l’agence 3L

Cette saison, le club de basket de Jeep Elite de Châlons-Reims a changé de nom pour devenir Champagne Basket. Une nouvelle identité visuelle exploitée minutieusement par le club.

Lancer un nouveau nom et un nouveau logo ne s’improvise pas. Pour accompagner ce changement et le rendre concret, le club s’est associé à l’agence 3L pour la conception et la mise en oeuvre de sa stratégie merchandising.

Pour accompagner le positionnement lifestyle du Champagne Basket, l’agence 3L a notamment conclu un accord avec la marque New Era pour concevoir une casquette snapback 9FIFTY aux couleurs du club. Un produit dérivé en vente au prix de 33€.

« Après plusieurs temps forts en début de saison avec notamment la direction artistique/production d’une vidéo de lancement de la saison mettant les produits au centre du storytelling, un maillot collector écoulé en quelques jours sur un eshop éphémère, nous avons souhaité conforter la dimension lifestyle en identifiant une catégorie de produit iconique basket : la casquette ! » nous confie Benjamin Richez, Manager et Business Developer au sein de l’agence 3L.

Pour accompagner le lancement de ce produit dérivé conçu avec New Era, le Champagne Basket a pu compter notamment sur une mise en avant de la part de George Eddy.

Vous avez remarqué la belle casquette de @georgeeddy2 dans le replay de "l'Entre-deux" ? 🧢😏

🎥⏮ https://t.co/rjRWKs5ntT pic.twitter.com/b7vo957TJA — Champagne Basket (@ChampBasketOff) February 23, 2021

Des initiatives merchandising qui permettent de travailler sur du contenu autre que sportif susceptible de mobiliser les communautés du club.