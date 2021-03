SportEasy, PUMA et VBET lancent le premier programme de sponsoring qui permet aux clubs de se digitaliser en plus de s’équiper

SportEasy, application web et mobile qui simplifie le quotidien des clubs de sport amateur et PUMA, équipementier sportif, mettent en place un programme de sponsoring inédit destiné à aider tous les clubs de sport amateur quelle que soit la discipline. VBET, opérateur agréé de paris sportifs en ligne est la première marque à y participer, en sponsorisant pas moins de 100 clubs amateurs.

Un nouveau type de sponsoring, physique mais aussi digital

Miné par la crise sanitaire, le football amateur traverse depuis mars dernier une période très compliquée. Entre la suspension des compétitions et les difficultés à trouver des sponsors, certains clubs voient leur avenir et leur gestion mises à mal.

C’est dans ce contexte que SportEasy et Puma se sont associés pour créer un programme de sponsoring unique, reposant à la fois sur une dotation physique et digitale, pour permettre aux clubs de se structurer sur le long-terme.

L’objectif de ce sponsoring est simple : soutenir les clubs de football avec le financement d’un lot de 14 maillots & 14 shorts Puma pour leur équipe sénior et offrir un an d’abonnement à SportEasy Club pour l’intégralité du club. Au total, ce plan de sponsoring permettra la distribution de 1.400 kits PUMA et bénéficiera à 20.000 futurs utilisateurs de SportEasy.

« Avec notre partenaire PUMA, nous sommes très heureux de lancer ce programme, qui va plus loin que le sponsoring classique. En effet, face à l’accès limité aux infrastructures sportives et aux difficultés d’en mesurer l’impact précis, nous souhaitions proposer une alternative incluant de la visibilité digitale sur SportEasy. Cela permet au sponsor d’être présent sur une application utilisée tous les jours par tous les membres du club ainsi que de créer du lien avec cette communauté de sportifs tout au long de la saison grâce à divers mécanismes. » Andy Fournié, Directeur du Développement chez SportEasy

VBET, 1ère marque séduite par ce programme

« Le football professionnel pour lequel nous proposons des paris en ligne ne pourrait pas exister sans sa base : le football amateur. Avec la situation actuelle, il nous a paru important d’agir pour leur venir en aide. Nous sommes fiers d’être le premier sponsor à participer au programme de sponsoring sportif proposé par SportEasy et PUMA. Ce programme propose à la fois un soutien physique et digital, ce qui permet un meilleur accompagnement des clubs. » Clémentine Luu, Marketing & Communication Manager France chez VBET.

En plus de sponsoriser les maillots des équipes sénior, VBET s’inscrit dans une démarche servicielle et encourage la digitalisation de ces 100 clubs qui pourront utiliser SportEasy pour toutes leurs catégories, gratuitement pendant un an.

Si les difficultés de financement rencontrées actuellement par les clubs amateurs ne datent pas de la pandémie de COVID-19, celle-ci a le mérite de mettre un coup de projecteur sur la fragilité de ces structures qui reposent sur l’engagement de 3,5 millions de bénévoles. Cette action commune reflète plus que jamais les valeurs du sport que sont la solidarité, l’esprit d’équipe et la coopération.

Pour bénéficier du financement du programme SportEasy x Puma par VBET inscrivez-vous sur : https://clubs.sporteasy.net/pariez-sur-le-futur-du-foot/

Consulter le communiqué de presse au format PDF ici

Contact Sponsoring

Andy Fournié, Directeur du Développement chez SportEasy



andy.fournie@sporteasy.net / 06 65 34 96 47

Contacts Presse

L’AgenceRP : Laura Le Bourdonnec, Margaux Arranger & Yannis Ladghem

sporteasy@lagencerp.com / 07 62 15 77 66

