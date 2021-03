Tennis – Privé de public, l’Open 13 Provence va installer 1000 avatars de fans en carton dans les tribunes

Cette année, le tournoi ATP 250 de l’Open 13 Provence se déroulera du 8 au 14 mars 2021. Pour faire face à l’absence de spectateurs en raison des mesures de huis clos, l’organisation du tournoi de tennis a décidé de combler les sièges vides.

En association avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, quelques 1 000 avatars en carton seront présents aux abords du court. Un concours a ainsi été organisé il y a quelques semaines par le département à destination des fans de tennis.

« On demandera peut-être aux joueurs de signer les figurines afin d’offrir un petit souvenir aux participants » précise Lionel Maltese, Manager Délégué du tournoi, à La Provence.

🎾 À l’occasion de l'@Open13, qui se déroulera cette année à huis clos du 8 au 14 mars, on installe 1 000 silhouettes à votre effigie dans les tribunes pour remplacer le public !

Pour participer, envoyez-nous votre plus beau portrait avant le 18 février 👉🏻 https://t.co/dFIgW4kLJe pic.twitter.com/FOjz8LCqmB — Département des Bouches-du-Rhône (@departement13) February 14, 2021

Outre les photos de fans ayant participé à cette opération, des bâches aux couleurs des principaux sponsors seront également apposées sur les tribunes afin d’offrir une visibilité accrue lors des retransmissions (le tournoi est à suivre en intégralité sur beIN SPORTS).

Une initiative de Fan Engagement qui produit toujours son petit effet

Depuis l’apparition de la crise sanitaire de la COVID-19 et des conséquences sur l’accueil du public, quelques organisations sportives ont également utilisé les avatars de fans pour remplir les sièges, bien souvent contre rémunération. On pense notamment au Super Bowl 2021, au club de football allemand du Borussia Mönchengladbach, du club de Premier League Brighton & Hove Albion ou encore plus récemment au Chambéry Handball.