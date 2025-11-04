Après le succès populaire de Paris 2024, l’équipe de France olympique et paralympique dévoile « Le retour du frisson », une campagne signée Hopscotch pour rallumer l’émotion des Jeux d’hiver de Milan-Cortina 2026.

Après les Jeux d’hiver de Pékin 2022 disputés à huis clos, l’hiver 2026 marquera le retour du public dans les enceintes olympiques. Portée par l’élan populaire des Jeux de Paris 2024, l’équipe de France espère prolonger cette dynamique avec une nouvelle campagne de communication signée Hopscotch, baptisée « Le retour du frisson ». Objectif : raviver l’émotion des Jeux et mobiliser les supporters autour de la délégation tricolore pour Milan-Cortina 2026. La billetterie est déjà ouverte sur le site officiel de l’événement.

Au cœur du dispositif : un film-manifeste réalisé par Jules Renault, accompagné de la voix d’Oxmo Puccino. L’artiste, présent lors du rassemblement de l’équipe de France le 10 octobre dernier à Paris, a échangé avec les athlètes sur la thématique du « frisson ». Ce moment suspendu où se mêlent pression, intensité et dépassement de soi.

Fillon Maillet, Laffont… que du beau monde !

Trente athlètes ont pris part à la conception de cette campagne, à travers le film et une série de visuels photo. Parmi eux, des figures emblématiques des sports d’hiver français : Quentin Fillon Maillet, Perrine Laffont, Alexis Pinturault, Emily Harrop, Adam Siao Him Fa, Arthur Bauchet, Benjamin Daviet et Cécile Hernandez. Un casting qui illustre la diversité des disciplines engagées et la complémentarité entre athlètes olympiques et paralympiques.

La campagne met également en avant l’engagement des fédérations partenaires – de la Fédération française de ski à celle des sports de glace, en passant par la FF Handisport et la FF Hockey sur glace – sous la coordination du CNOSF et du CPSF, chargés de conduire et d’accompagner les délégations françaises.

Diffusion multi-supports

Pensée pour une diffusion multi-supports (TV, digital, print, réseaux sociaux, affichage), la campagne accompagnera les Bleus jusqu’à la clôture des Jeux paralympiques. Elle sera enrichie de contenus immersifs, portraits d’athlètes et activations digitales centrées sur la notion de « frisson ». Une manière de renforcer le lien entre les fans, les athlètes et l’ensemble de l’écosystème du sport français.

Diffusée dès cette semaine sur les plateformes des détenteurs de droits des Jeux et les canaux officiels de l’Équipe de France, cette campagne symbolise la continuité émotionnelle entre Paris 2024 et Milan-Cortina 2026 – deux rendez-vous où la performance sportive rime avec partage et inspiration collective.

