DAZN lance une offre très séduisante avec McDonald’s pour suivre la Ligue 1

DAZN, c’est LA plateforme de streaming qui fait vibrer les fans de football en diffusant les matchs de Ligue 1 McDonald’s. En tant que partenaire de la Ligue 1, McDonald’s vous donne l’opportunité d’obtenir des codes d’accès DAZN grâce à ses menus Golden Ligue 1 McDonald’s et menus Duo Golden Ligue 1 McDonald’s.

L’opération est limitée à un code par compte McDo+ et aux 120 000 premières commandes, du lundi au jeudi, pour les abonnés majeurs. Un deal en or alors que la Ligue 1 McDonald’s 2024/2025 comprend encore huit journées au programme.

Dans les faits, DAZN est accessible sur les télévisions connectées (Smart TV de Samsung, LG, Sony et Panasonic), AppleTV, sur mobile, Web et consoles.

« La Ligue 1 McDonald’s est un spectacle populaire et apprécié des Français, qui partage la même ADN que McDonald’s : celui du partage et de la communauté. Avec cette opération, nous sommes ravis de collaborer avec DAZN pour donner un large accès à l’un des plus beaux spectacles de France, et gâter nos clients et nos équipiers pour vibrer ensemble devant la fin de la saison ! » (Jean-Guillaume Bertola, Chief Marketing Officer de McDonald’s France)