Kappa partenaire de l’EPCR habille dorénavant les arbitres des Coupes d’Europe de Rugby

Depuis le début de cette saison 2019-2020 des Coupes d’Europe de Rugby, les arbitres sont dorénavant équipés par Kappa en remplacement de Gilbert.

Il y a quelques semaines, la marque italienne a en effet annoncé la signature d’un contrat de partenariat avec l’EPCR pour 3 saisons, soit jusqu’au moins 2022. Dans le cadre de cet accord, Kappa habille dorénavant tous les arbitres ainsi que les staffs EPCR sur les compétitions de Champions Cup et Challenge Cup.

« Kappa a construit une histoire dans le rugby depuis plus de 20 ans et nous sommes déjà très implantés en France avec neuf clubs professionnels (Stade Français Paris récemment); l’idée est donc de faire bénéficier de notre savoir-faire à plus grande échelle et de s’implanter durablement sur tout le territoire européen » précise Rémi Garnier, Directeur Sport de Kappa Europe, dans un communiqué. « Nos projets sont nombreux pour faire rayonner notre marque et l’EPCR auprès de la grande communauté du rugby notamment en développant le merchandising lié aux compétitions et en pénétrant plus fortement les territoires où notre marque n’est pas encore aussi établie qu’en France ».

Des produits co-brandés Kappa x EPCR seront mis en vente au cours de l’année 2020.