L’agence EGG Sports en charge de la réalisation évènementielle de la Global Sports Week Paris

Dès 2020, Paris accueillera un nouvel évènement annuel dédié au sport et à son écosystème avec la Global Sports Week. Dans les faits, la « GSW » succède au Sport Innovation Summit Paris en intégrant de nouveaux partenaires.

Organisée du 5 au 7 février 2020, la Global Sports Week se déroulera au Carrousel du Louvre. Témoignages, prospectives, échanges, networking, l’organisation donne rendez-vous à plus de 1 000 acteurs du sport mondial dont 50 intervenants internationaux issus du monde du sport, de l’économie, de la politique et de la culture.

Pour mettre en oeuvre ce projet mené par Lucien Boyer, Laurent Damiani et Arnaud Drijard, la GSW a décidé de faire appel à l’agence EGG Sports pour la réalisation évènementielle.

« La collaboration a été signée sur 2 ans » nous précise Olivier Peulvast, VP Communications, Marketing & Strategy EGG Group. Une dizaine de personnes devraient ainsi travailler en amont sur le projet puis « une grosse cinquantaine de personnes en phase de déploiement pendant l’événement ».

Proud to welcome @EGG_FR_ as a Founding Partner of #GSWParis, with responsibility for helping us to deliver the event at @CdLouvre. pic.twitter.com/tCKw0KNhQa

— Global Sports Week (@GSWParis) December 13, 2019