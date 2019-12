Netflix met en scène Zlatan Ibrahimovic pour promouvoir le film « 6 Underground »

Pour promouvoir le nouveau film « 6 Underground » disponible sur Netflix depuis quelques jours, la plateforme vidéos a décidé de faire appel à un certain Zlatan Ibrahimovic.

Ces dernières années, le géant suédois qui vient de refermer la page de la Major League Soccer s’est définitivement construit une image de marque à part. Un personnage très sûr de lui et très arrogant qui est mis en scène par Netflix pour promouvoir sa dernière production 6 Underground réalisée par Michael Bay avec Ryan Reynolds et Mélanie Laurent.

Quelle sera la note d’Ibra pour ce film sur le Zlatanometer, « from 0 to Zlatan » ?

No one can judge like me. That’s why now you can rate everything with The Zlatanometer. #6Underground #Netflix #Zlatanometer pic.twitter.com/dk9JVuIX5d

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 11, 2019