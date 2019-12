Agence – Lagardère Sports bientôt racheté par H.I.G. Capital à hauteur de 75 %

Ce matin, Lagardère a annoncé avoir reçu une offre d’achat de H.I.G Capital pour sa branche Lagardère Sports.

« Dans le cadre de son recentrage stratégique sur Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, le groupe Lagardère a reçu une offre d’achat de H.I.G. Capital portant sur 75 % de Lagardère Sports » précise le communiqué. « Ce projet de cession valorise Lagardère Sports à environ 110 millions d’euros (55M€ de produits de trésorerie nets payables à différentes échéances et sous différentes conditions, et 55M€ de passifs). « Cette valorisation n’inclut pas le potentiel de création de valeur future de la participation de 25 % de Lagardère Sports que conservera le groupe, ni les gains potentiels liés au contrat avec la Confédération Africaine de Football. » Dans le communiqué, Lagardère précise que le groupe conservera l’intégralité de sa participation dans Lagardère Live Entertainment, dont la valeur dans les comptes s’élève à un peu plus de 40 millions d’euros.

Concernant son litige avec la Confédération Africaine de Football (CAF), le Groupe Lagardère « anticipe la reconnaissance d’une dépréciation estimée entre 210 et 240M€ qui reflète notamment la résiliation unilatérale du contrat avec la Confédération Africaine de Football. »

« Lagardère va poursuivre avec détermination et fermeté la procédure d’arbitrage au fond afin d’obtenir de la CAF la réparation de son préjudice » précisé le Groupe dans un communiqué publié hier.