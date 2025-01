La marque experte en course à pied made in Decathlon, Kiprun, accompagnera le coureur de fond, Jimmy Gressier, en tant qu’équipementier jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles.

Kiprun et Décathlon signent un très joli coup marketing puisque Jimmy Gressier prend de plus en plus de poids à l’échelle française et internationale. A son actif, plusieurs records nationaux (5 000 et 10 000 m) mais aussi continentaux (record d’Europe du 5 km sur route). En plus de ses records, cet athlète régulier et polyvalent est multiple champion de France sur 5 000 m (2020 et 2023) et sur 10 km sur route (2022). Il a également décroché une médaille d’argent européenne de cross-country en 2021.

De son côté, Jimmy Gressier ne cache pas non plus son enthousiasme vis-à-vis d’un partenariat appelé à perdurer, au moins; jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles prévus du 14 au 30 juillet 2028. « Très attaché à mes racines et à mes origines dans le Nord de la France, j’ai été séduit par l’authenticité et la confiance de Kiprun dès nos premiers échanges. Collaborer avec cette marque du groupe Decathlon me permettra ainsi de participer à la conception de nouveaux produits tout en construisant une histoire commune fondée sur des valeurs partagées et la recherche mutuelle de succès futurs », assure ainsi le natif de Boulogne-sur-Mer.

Prochaines étapes pour Kiprun et Jimmy Gressier ? Le 5 000 m du John Terrier Classic le 1er février à Boston, le men’s 2-mile au Millrose Games le 8 février à New York avant la principale échéance de ce début d’année, les Championnats d’Europe de course sur route à Leuven le 13 avril prochain.