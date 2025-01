Qatar Airways lance ses forfaits F1 2025 en grande pompe

Avec 150 000 spectateurs en feu lors du cru 2024, l’aura du Grand Prix du Qatar de F1 ne cesse de grandir sur le plan sportif et marketing. Qatar Airways continue donc de surfer sur la vague en proposant ses forfaits pour l’édition 2025 qui se déroulera du 28 au 30 novembre sur le circuit international de Lusail. De quoi célébrer comme il se doit le 75e anniversaire de la Formule 1.

La célèbre compagnie aérienne de l’Emirat – également compagnie officielle de la Formule 1 – invite les fans de sport automobile à Doha, fin novembre, pour une expérience inoubliable. Pour cela, Qatar Airways s’est associé à Qatar Airways Holidays pour lancer ses très attendus forfaits 2025. Ces derniers combinent ainsi l’expérience électrisante de la F1 avec l’hospitalité reconnue du Qatar. Les fans profiteront ainsi de vols aller-retour avec Qatar Airways, de séjours luxueux dans des hôtels 4 ou 5 étoiles de la capitale (pour un minimum de trois nuits, petit-déjeuner inclus) et de billets de course pour trois jours.

Un soft power qui bat son plein

D’un point de vue géostratégique, cette collaboration renforce la position de Qatar Airways en tant que supporter majeur du sport international et, de facto, la politique nationale de soft power. Le portefeuille diversifié de la compagnie comprend notamment des partenariats avec la FIFA, l’UEFA, le PSG, l’Inter de Milan, Novak Djokovic, la MotoGP, l’Ironman, l’United Rugby Championship (une compétition de rugby à XV réunissant des sélections de provinces galloises, irlandaises, italiennes, écossaises et sud-africaines) ou encore la Champions Cup (la plus importante compétition interclubs de rugby à XV disputée en Europe).

Pour information, Qatar Airways est le partenaire principal des Grand Prix de Grande-Bretagne, d’Azerbaïdjan et donc du Qatar.