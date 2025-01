Tecnifibre signe Reilly Opelka et lance la nouvelle T-Fight

L’actualité de Reilly Opelka est décidemment celle d’un Phénix. Finaliste de l’ATP 250 de Brisbane servant de préparation à l’Open d’Australie – près de deux ans après son dernier match à ce niveau – le grand serveur américain (2,11 mètres) a officialisé dans la foulée un partenariat avec Tecnifibre dont il utilisera la nouvelle T-Fight. Une raquette également exploitée par la Polonaise Iga Swiatek et le Russe Daniil Medvedev.

Une finale ATP et deux victoires de prestige sur la légende Novak Djokovic et l’outsider français, Giovanni Mpetshi Perricard, c’est un fait Reilly Opelka est en pleine bourre après deux ans de lute épuisante contre les blessures. Une renaissance qui coïncide avec une nouvelle collaboration raquette signée avec la marque française, Tecnifibre. Une idylle qui ne date toutefois pas d’aujourd’hui, Opelka l’ayant connue grâce à l’un de ses cordages, le Black Code, qu’il a immédiatement adopté.

« Je me suis rapidement rendu compte que la TF40 était un excellent choix, car le confort était devenu une priorité après mes blessures au poignet (…) Mon jeu est centré sur mon service, c’était donc l’aspect le plus important à prendre en compte. On est donc allé dans le détail avec la team Tecnifibre, je voulais assurer une grande précision et un gros rebond sur mon kick. Et nous y sommes arrivés ! Mais la plus grande différence que j’ai ressentie, c’est au niveau de mes coups de fond de court. J’ai davantage confiance pour les enchaîner et je me sens plus solide sur mes retours », s’est ainsi félicité l’intéressé qui s’est hissé au deuxième tour de l’Open d’Australie, hier, en s’imposant en quatre sets face au qualifié belge, Gauthier Onclin.

La nouvelle T-Fight adoptée par Iga Swiatek et Daniil Medvedev

Raquette emblématique de la marque, avec une forte identité Tecnifibre, notamment dans le design, la nouvelle T-Fight fait déjà les beaux jours d’Iga Swiatek, de Daniil Medvedev, mais aussi d’Alexander Bublik, Tallon Griekspoor, Christopher Eubanks et Danielle Collins. Les modèles T-Fight 300S, 305S et 315S sont disponibles à la vente à des prix allant de 259,99 € à 269,98 €, avec une taille de tamis de 630 cm², pour plus de stabilité et de précision. Commercialisés en mars prochain, les modèles T-Fight 255, 270, 285 et 300 disposeront quant à eux d’une taille de tamis de 645 cm² pour plus de puissance et de tolérance sur les coups décentrés.