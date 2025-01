L’Open d’Australie fait sauter la banque

L’Open d’Australie renforce encore la position économique du tennis mondial en proposant un prize money total de 58 millions d’euros pour l’édition 2025, débutée ce week-end. Une augmentation de 12% par rapport à 2024 et une récompense promise aux vainqueurs de plus de deux millions d’euros !

Dans les faits, la participation au premier tournoi du Grand Chelem de la saison garantira à elle seule un chèque de 79 000 euros à chaque joueur pour une participation au premier tour. Outre le renforcement naturelle de l’attractivité de ce premier opus, cette décision fait écho aux multiples initiatives lancées par le porte-drapeau de ce sport, Novak Djokovic, depuis plus de quatre ans envers les joueurs et joueuses moins bien classés. Ces derniers – qui sont dépendants de performances régulières – peinent à survivre économiquement sur le long terme lorsque les résultats ne suivent pas.

Un lobbying de Novak Djokovic qui paie

En 2020, le Serbe avait en effet créé, avec Roger Federer et Rafael Nadal, un fonds d’aide pour ces joueurs à la carrière sinueuse après la pandémie Covid. L’intéressé n’a depuis jamais cessé de poursuivre ce vœu pieu; un projet qui a encore pris du poids après sa nomination le 11 janvier 2023 à la tête de l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) (en compagnie de Ons Jabeur), indépendante de l’ATP et de la WTA. Le recordman de Grand Chelems (24) évoquait alors « une organisation unique dans le tennis, 100 % dévouée aux joueurs », précisant que « la PTPA ne veut pas entrer en dissidence par rapport aux instances mondiales mais donner plus de poids aux joueurs dans les décisions concernant le tennis professionnel, notamment sur les questions de dotation des tournois. »

Cette initiative semble donc avoir trouvé un écho certain auprès des organisateurs du célèbre tournoi basé à Melbourne. Et pour cause, cette stratégie économique vise, entre autres, à assurer une plus grande équité dans la répartition des prix, récompensant de facto les joueurs et joueuses qui n’atteignent pas les phases finales, confirme les organisateurs.