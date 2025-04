En 2025, l’athlétisme français connaît une dynamique exceptionnelle avec un record de 330 000 licenciés et 2 535 clubs affiliés. Dans ce contexte de forte croissance, le Crédit Mutuel – partenaire majeur de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) – renouvelle son appel à projets annuel pour soutenir les clubs, en mettant cette année l’accent sur la valorisation du bénévolat et de l’engagement, piliers du sport associatif.

Depuis le lancement de l’initiative en 2021, sur 734 dossiers soumis, 149 ont été retenus, représentant un soutien total de 332 000 €. Pour cette édition 2025, 32 clubs lauréats, répartis sur tout le territoire, recevront chacun 2 000 € pour financer leurs projets de structuration et de développement. La dotation globale de 64 000 €, financée par Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Océan et Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie, bénéficie d’une répartition équitable.

Cette quatrième édition cible particulièrement les clubs de moins de 150 licenciés, des structures souvent portées par des bénévoles dévoués, essentielles à la vitalité de l’athlétisme local, et nécessitant un accompagnement spécifique. Les clubs souhaitant bénéficier de cette aide ont soumis leurs projets, en adéquation avec la transition post-olympique et le plan de développement fédéral 2025-2028. Uun comité d’experts – composé de représentants de la FFA et du Crédit Mutuel – les a étudiés selon des critères précis :

Éligibilité :

Être un club affilié à la FFA avec moins de 150 licenciés au 31 août 2024

Licencier l’ensemble de ses adhérents à la FFA

Être un club de pratique active, et non uniquement un organisateur d’événements

Présenter un projet structurant via un questionnaire dédié

Ne pas avoir été lauréat lors des éditions précédentes

Critères de sélection :

La pertinence et l’impact du projet pour le développement du club La cohérence avec les objectifs de structuration et de développement fédéral La valorisation et la gestion de l’engagement bénévole au sein du club



La déclaration

« En soutenant les clubs via ces appels à projets, le Crédit Mutuel agit concrètement dans les territoires au plus près de ceux qui font que la pratique sportive est accessible pour tous. Nous sommes fiers que le partenariat engagé avec la Fédération Française d’Athlétisme ait déjà contribué à renforcer 149 acteurs locaux ces dernières années. » (Daniel Baal, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale)

