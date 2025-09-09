Kylian Mbappé dévoile la nouvelle Hublot Classic Fusion UEFA Champions League Titanium

Pour célébrer ses 10 ans en tant que Montre Officielle de la Ligue des champions de l’UEFA, Hublot lance une nouvelle création d’exception : la Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium, dévoilée par l’ambassadeur de la marque et champion de football Kylian Mbappé.

Cette année est doublement symbolique pour le football européen avec les 70 ans du Championnat d’Europe, créé en 1955, et les 10 ans de partenariat entre Hublot et la Ligue des champions, amorcé en 2015. Deux anniversaires qui marquent une décennie riche en émotions, en exploits et en moments historiques.

Depuis son arrivée dans l’univers de la compétition phare du football européen, Hublot a chronométré plus de 800 matchs, capturant chaque instant, des buts spectaculaires aux remontadas inoubliables. En tant que Montre Officielle, la marque incarne la précision et l’élégance au cœur de l’événement sportif annuel le plus regardé dans le monde.

« Le football, ce n’est pas qu’un match, c’est aussi des émotions. De la clameur de la foule au silence avant un penalty, chaque seconde compte. Et cette montre est conçue pour vibrer avec vous », explique Julien Tornare, CEO de Hublot.

« Nous ne nous contentons pas de mesurer le temps, nous le célébrons. »

La Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium est une pièce de collection conçue pour les véritables passionnés de football. Produite en édition limitée à 100 exemplaires, elle se distingue par un boîtier de 42 mm en titane poli et satiné, un cadran bleu dégradé orné du logo de la Ligue des champions sur le compteur situé à 3 heures, et un bracelet en caoutchouc noir et cuir de veau bleu mettant en avant le célèbre ballon étoilé.

Chaque montre est livrée dans un coffret en bois personnalisé, accompagné d’une réplique miniature du trophée officiel de la Ligue des champions de l’UEFA, un symbole fort pour les collectionneurs et les passionnés.

Cette pièce exclusive est disponible dès maintenant dans les boutiques Hublot du monde entier et sur Hublot.com, offrant aux amateurs l’occasion de posséder un fragment d’histoire du football et de la prestigieuse Ligue des champions.