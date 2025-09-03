Thibaut Meurgue (agent FFF) : « Sur Linkedin, je vois tous les jours des annonces pour des clubs à l’étranger… »

Ça y est, le mercato est clos. Thibaut Meurgue, 34 ans, peut souffler. Ce jeune agent licencié FFF, pourtant sans joueur de Ligue 1 parmi sa structure TMSPORTS, n’a pas chômé. Sans filtre, il raconte à Sport Buzz Business son métier, entre passion, éthique, espoirs et trahisons.
« On décrie beaucoup les agents, mais ils ont un rôle essentiel. Un bon agent, ça facilite la vie. » Ces mots sont signés Frédéric Paquet, ancien directeur sportif du LOSC et de l’AS Saint-Etienne. Et ce n’est surement pas Thibaut Meurgue qui dira le contraire.
Il y a une économie qui s’est construite autour de ce fameux concours…
Oui, une grosse économie, avec des organismes qui y préparent très bien. La première partie de l’examen n’a pas grand chose à voir avec le football, c’est du droit. J’en avais fait un peu durant ma formation en école de commerce. Ensuite, c’est beaucoup de statuts et règlements qu’il faut apprendre par cœur. Les organismes de formation essaient de t’aiguiller, avec l’expérience, sur les sujets qui peuvent tomber.