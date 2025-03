Kylian Mbappé investit dans l’équipe de France SailGP

Coalition Capital, détenu par Kylian Mbappé, prend part à l’aventure de l’équipe de France en SailGP. Parallèlement, l’association Inspired by KM (IBKM) chapeautée par la star des bleus, devient le partenaire associatif officiel de l’équipe de France, élargissant ainsi sa portée internationale en faisant du sport une source d’inspiration pour la jeunesse.

Qu’est-ce que le SailGP ?

Si SailGP est un championnat sportif international prestigieux sur lequel douze équipes nationales rivales s’affrontent à bord de catamarans volants, tous identiques, boostés et pensés pour des courses de la plus haute intensité (des vitesses dépassant les 100 km/h) – l’autre facette de la compétition, c’est l’Impact League, l’une des conditions d’adhésion des équipes au championnat SailGP depuis la Saison 2. Les engagés doivent en effet soutenir et mener concrètement des projets responsables sociétaux et environnementaux, mais aussi limiter au maximum leur impact sur chaque évènement (déplacements, énergie sur les bases, gestion de déchets etc.).

« Inspired by KM »

Dès l’étape de Los Angeles ce week-end, les tricolores arboreront ainsi sur l’aile de leur catamaran F50, les couleurs de « IBKM ». Dans les faits, l’association œuvre pour ouvrir le champ des possibles aux jeunes, en leur permettant d’expérimenter et de vivre les mixités, d’apprendre, de comprendre et de partager pour transmettre à leur tour.

Bon à savoir