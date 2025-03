OL Féminin : Olivier Jaubert, nommé chief business officer

L’arrivée à l’OL Féminin d’Olivier Jaubert répond aux différents enjeux économiques du club et témoigne de l’attractivité du projet. En tant que chief business officer, l’intéressé aura pour mission de superviser les activités liées aux revenus, incluant les stratégies commerciales, marketing, merchandising et billetterie.

Fort d’une carrière de près de 20 ans chez Nike – où il a occupé plusieurs postes stratégiques à l’échelle nationale et internationale – Olivier Jaubert rejoint en 2017 la Ligue de Football Professionnel (LFP) en tant que Directeur Commercial et Marketing. En 2020, il rejoint le Toulouse Football Club, qu’il dirige en qualité de DG pendant plus de trois ans.