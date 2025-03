Voici les partenaires de licence et fournisseurs qui accompagneront BWT Alpine Formula One Team lors des 24 Grands Prix prévus au calendrier 2025.

Beforeyouspeak Coffee devient le fournisseur exclusif de café de BWT Alpine Formula One Team. L’entreprise proposera ses produits au sein de l’hospitalité et du siège de l’écurie, ainsi que lors d’événements dédiés aux fans, tout au long de la saison.

Built For Athletes – spécialisée dans la création de sacs et d’accessoires hautes performances pour les athlètes, les aventuriers et les amateurs de fitness – équipera BWT Alpine Formula One Team avec des produits spécialement conçus pour résister aux exigences du calendrier de la F1.

Db Journey rejoint BWT Alpine Formula One Team comme fournisseur de bagages. La marque scandinave lifestyle propose des solutions sur mesure pour les pilotes de l’équipe, Pierre Gasly et Jack Doohan, les ingénieurs et l’ensemble du personnel pour leur assurer des voyages fluides tout au long de la saison.

Endstate, marque de chaussures connectées, a conclu un accord de licence avec BWT Alpine Formula One Team pour dévoiler une paire de sneakers de voyage contemporaines et luxueuses spécifiquement conçue pour l’équipe.

M-Experiment s’est associé à BWT Alpine Formula One Team pour fournir des montures hautes performances à l’équipe, à l’image des montures Business, Pleasure, Jigawatt et Gigawatt.

Enfin, Mission est devenu le fournisseur de boissons énergisantes naturelles de l’écurie.