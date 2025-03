Entraînez-vous avec Peter Sagan avec MyWhoosh !

MyWhoosh, la principale plateforme gratuite de cyclisme et d’entraînement virtuel, lance sa plus grande mise à jour : MyWhoosh 4.0.

Fondée en 2019 aux Émirats Arabes Unis, MyWhoosh est une plateforme d’entraînement virtuelle gratuite offrant des expériences immersives en cyclisme, course à pied et triathlon. Avec une large bibliothèque de séances structurées, de plans d’entraînement et d’événements de course professionnels comme le Sunday Race Club (SRC), MyWhoosh s’adresse aux athlètes de tous niveaux : des passionnés de cyclisme aux triathlètes confirmés.

Une mise à jour avec Peter Sagan !

Dotée de fonctionnalités de pointe pour les cyclistes, coureurs et triathlètes, cette mise à jour révolutionnaire introduit MyShift, un tout nouveau système de changement de vitesse virtuel, ainsi que des entraînements de course à pied structurés, un créateur d’entraînements avancé et une compatibilité matérielle élargie. Mais surtout, une opportunité unique de s’entraîner avec Peter Sagan, triple champion du monde !

La star slovaque animera en effet des séances d’entraînement en direct sur MyWhoosh les 18 et 25 mars à 20h (CET), permettant aux cyclistes de découvrir un entraînement de niveau professionnel aux côtés de l’une des plus grandes légendes du cyclisme.

Les nouveautés de MyWhoosh 4.0 :