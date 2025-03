Yann Roubert élu président de la Ligue nationale de rugby

L’Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Rugby, réunie ce jeudi 13 mars à Paris, a élu Yann Roubert Président de la Ligue nationale de rugby, sur proposition du Comité Directeur, à l’unanimité des voix (69 pour, 0 contre).

Conséquence directe de cette prestigieuse nomination, Yann Roubert démissionne de toutes fonctions au sein du LOU Rugby, dont il assurait la présidence depuis 2012.

Ce dernier avait fait du club lyonnais une place forte du monde de l’ovalie tricolore durant plus de 12 ans. Et pour cause, l’intéressé a presque tout vécu entre Rhône et Saône. A savoir, deux titres de champion de Pro D2 (2014, 2016) – l’arrivée au Matmut Stadium de Gerland (2017) et le développement de toutes ses infrastructures – mais aussi deux demi-finales de Top 14 (2018, 2019) et bien sûr la victoire en Challenge Cup (2022), un trophée venant récompenser tout le travail accompli depuis sa prise de fonction.