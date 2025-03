PSG/OM : en direct sur DAZN et dans six salles de cinéma Pathé

A l’occasion du choc de la 26ème journée de Ligue 1 McDonald’s, le dimanche 16 mars, entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, DAZN veut sortir le grand jeu pour marquer les esprits des supporters et de ses abonnés.

« Une immersion totale et inédite », DAZN annonce la couleur avant l’affiche entre le PSG, leader incontesté du championnat, et l’OM, deuxième du classement, avec seize points de retard. La prise d’antenne commencera à 19h20, avec Le Mag Live. Cet avant-match sera proposé en clair, en accès gratuit, comme à la grande époque de Canal+, avant que l’image ne se coupe. Pas besoin d’être inscrit sur la plateforme pour profiter du plateau avec Virginie Sainsily, Benoît Cheyrou, Walid Acherchour et Jérémy Ménez qui accueilleront Luis Enrique, le coach parisien, Javier Pastore, ancien joueur du club de la capitale, puis Roberto de Zerbi, entraineur de l’Olympique de Marseille.

DAZN espère bien séduire quelques inconditionnels à quelques minutes du coup d’envoi. Pour toucher encore plus de monde, l’avant-match sera aussi diffusé à partir de 20h15 sur les comptes X, Instagram et Tiktok de DAZN.

Depuis le 2 mars, un match par journée est à vivre à travers des statistiques individuelles et collectives en temps réel. Le dispositif, baptisé DataZone, sera évidemment proposé pour ce PSG-OM.

Et après le coup de sifflet final, DLZ (Dans la Zone) sera encore accessible gratuitement, même si vous n’êtes pas abonné à DAZN. Julien Stéphan, expert du soir, débriefera la rencontre.

Le Classico au cinéma

DAZN et la solution IMAX se sont associées pour proposer une nouvelle expérience aux supporters du PSG et de l’OM. Le match sera retransmis dans six salles Pathé équipées d’écrans géants et de projecteurs haute définition. Toutes les places se sont vendues en quelques heures, il devrait y avoir de l’ambiance et un petit service de sécurité au Pathé La Villette (Paris), Pathé Quai d’Ivry (Ivry-sur-Seine), Pathé Conflans (Conflans-Saint-Honorine), Pathé Carré Sénart (Lieusaint), Gaumont Disney Village (Serris) et Pathé Plan de Campagne (Les Pennes-Mirabeau).

