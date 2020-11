La Formula E actionnaire minoritaire du nouveau championnat électrique « Extreme E »

En début de semaine, la Formula E a annoncé sa prise de participation minoritaire dans Extreme E, nouvelle compétition de courses de SUV électriques.

« J’ai toujours eu l’intention de faire travailler la Formule E et l’Extrême E en étroite collaboration. Les deux championnats sont très différents mais ont un objectif commun puisqu’ils se battent pour contrer le dérèglement climatique » a précisé Alejandro Agag, le fondateur de la Formula E, dans un communiqué.

La première saison d’Extreme E débutera en mars 2021 en Arabie Saoudite. Une compétition qui sera mixte avec des pilotes hommes et femmes et qui se déroulera sur 5 courses (Arabie Saoudite, Sénégal, Groenland, Brésil et Argentine).

Les Champions du Monde de Formule 1 Lewis Hamilton (X44) ou encore Nico Rosberg (RXR) ont notamment lancé leur propre écurie. Reste à savoir si l’un d’entre eux prendra le volant de la compétition…

Pour le moment, les principaux partenaires d’Extreme E sont Continental, Niobium, Luisaviaroma et Enel.

Le positionnement « green » assumé de ce « Dakar écolo » permettra-t-il de séduire d’autres annonceurs ?