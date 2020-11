Football – BKT dévoile les premiers résultats de ses investissements sponsoring en France

Depuis deux ans, BKT a investi dans le football français pour développer sa notoriété et son image. Il y a quelques jours, la société a partagé les résultats d’une étude. Quel premier bilan tire BKT de son Naming de la Coupe de la Ligue puis de la Ligue 2 ?

C’est en 2018 que l’entreprise indienne intègre le football français en devenant sponsor-titre de la Coupe de la Ligue. À l’époque, le partenariat est signé pour 6 saisons mais la LFP met un terme à la compétition lors de la saison 2019-2020.

Tenant à rester au contact des supporters français, BKT devient sponsor-titre de la Ligue 2 en 2020 pour 4 saisons et succède à Domino’s.

« Des résultats très satisfaisants »

En seulement 2 ans, la marque indienne bénéficie d’une notoriété de 17% parmi les supporters de football, selon un sondage de l’institut CSA. « Des résultats excellents pour une entreprise B2B telle que BKT, qui est le premier fabricant de pneus hors-route, ainsi que la première entreprise indienne à investir dans le football français » précise la marque.

D’après l’institut CSA, 42% de la visibilité de BKT se fait notamment grâce à la retransmission des matchs à la télévision, elle représente le premier média pour la marque. Le deuxième vecteur de notoriété est la publicité TV avec +6 points par rapport à 2019. Après 2 années en tant que sponsor-titre de la Coupe de la Ligue, l’association entre la marque et la compétition a gagné 10 points entre 2019 et 2020, atteignant ainsi 22 %.

« Nous sommes pleinement satisfaits de cette expérience qui nous a permis de nous différencier. C’est sans aucun doute l’amélioration de la notoriété de la marque qui nous a aidés à augmenter les ventes de nos produits en France. Nous en avons beaucoup profité » affirme Lucia Salmaso, PDG de BKT Europe. « Nous avons toutefois parcouru seulement deux années de partenariat avec la Ligue de Football Professionnel et nous considérons cette période comme un véritable test. Nous sommes prêts à avancer avec la Ligue 2 BKT pour les quatre prochaines années et je suis convaincue que le bilan sera encore meilleur car ces stratégies ont besoin de temps pour donner leurs fruits. »

Des bases solides pour les 4 saisons de Ligue 2

Ainsi, la Ligue 2 représente une véritable opportunité pour BKT d’étendre sa notoriété auprès des supporters et de ses potentiels clients. Avant même le lancement de cette saison 2020-2021, BKT avait déjà obtenu 5% d’association entre la marque et la compétition. Une progression qui devrait continuer au fur et à mesure des saisons, en s’appuyant sur le succès connu en Italie.

« Nous avons choisi la Ligue 2 car elle nous permet d’atteindre toutes les régions, des territoires où nous pouvons nous rapprocher de nos utilisateurs finaux : les agriculteurs », poursuit Lucia Salmaso. « La Ligue 2 mise également sur la fréquence, sur le grand nombre de rencontres sur le calendrier, sur la passion et sur le lien avec le territoire de chacun. Nous aimons beaucoup cette stratégie qui est celle que nous avons également utilisée en sélectionnant le sponsor-titre de la Serie BKT en Italie. Les deux championnats sont en effet très similaires ».

Récemment, BKT a renforcé sa présence dans le sport professionnel en devenant partenaire premium de l’Euroleague Basketball.