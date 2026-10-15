La Ligue de football professionnel devient membre fondateur de la Fondation SPOR&D, une structure destinée à financer la recherche et l’innovation pour des terrains sportifs plus durables.

La Ligue de football professionnel (LFP) renforce son engagement environnemental. À l’occasion de la deuxième Journée Innovations SPOR&D, l’instance a signé la convention constitutive de la Fondation SPOR&D, devenant ainsi l’un de ses membres fondateurs.

Placée sous l’égide de la Fondation du Sport Français, cette nouvelle structure vise à mobiliser des financements publics et privés pour développer des surfaces sportives plus durables, notamment face aux conséquences du changement climatique.

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Les pelouses, « un enjeu stratégique pour le football pro »

Les travaux porteront principalement sur la préservation de l’eau, la réduction des produits phytosanitaires et le maintien de pelouses de qualité. La fondation financera également des programmes de recherche et des expérimentations en conditions réelles.

« La qualité et la durabilité des pelouses sont aujourd’hui un enjeu stratégique pour le football professionnel », souligne Hélène Schrub, directrice générale de la LFP.

Cette initiative rassemble notamment la FFF, la Fédération française de golf, France Galop et l’Université Paris-Saclay.

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