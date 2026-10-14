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Manchester City – PSG (TV/ Streaming) : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue des champions ?

ParYvan Romieu
14 octobre 2026

Manchester City affronte Le Paris Saint-Germain ce mercredi 14 octobre 2026 à l’Etihad Stadium, à l’occasion de la Ligue des champions. Une affiche européenne entre deux clubs majeurs du football continental, à suivre en France sur Canal+.

Manchester City – PSG : programme TV

  • Match : Manchester City – Paris Saint-Germain
  • Compétition : Ligue des champions
  • Date : mercredi 14 octobre 2026
  • Horaire : 21 heures
  • Stade : Etihad Stadium, Manchester
  • Chaîne TV : Canal+
  • Streaming : mycanal

VOIR MAN CITY - PSG EN DIRECT

 

Comment regarder Manchester City – PSG en streaming ?

Pour suivre la rencontre en direct sur Internet, les abonnés disposant de l’offre adéquate pourront passer par l’application CANAL+, accessible sur ordinateur, smartphone, tablette et téléviseur connecté.

La diffusion de cette affiche s’inscrit dans le dispositif de Canal+, détenteur des droits de la Ligue des champions en France, qui propose les rencontres de la compétition sur ses différentes antennes.

Le coup d’envoi de Manchester City – PSG est annoncé à 21 heures, avec une diffusion en direct sur Canal+.

VOIR MAN CITY - PSG EN DIRECT

ParYvan Romieu
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