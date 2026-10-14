Manchester City affronte Le Paris Saint-Germain ce mercredi 14 octobre 2026 à l’Etihad Stadium, à l’occasion de la Ligue des champions. Une affiche européenne entre deux clubs majeurs du football continental, à suivre en France sur Canal+.

Manchester City – PSG : programme TV

Match : Manchester City – Paris Saint-Germain

Manchester City – Paris Saint-Germain Compétition : Ligue des champions

Ligue des champions Date : mercredi 14 octobre 2026

mercredi 14 octobre 2026 Horaire : 21 heures

21 heures Stade : Etihad Stadium, Manchester

Etihad Stadium, Manchester Chaîne TV : Canal+

Streaming : mycanal

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Comment regarder Manchester City – PSG en streaming ?

Pour suivre la rencontre en direct sur Internet, les abonnés disposant de l’offre adéquate pourront passer par l’application CANAL+, accessible sur ordinateur, smartphone, tablette et téléviseur connecté.

La diffusion de cette affiche s’inscrit dans le dispositif de Canal+, détenteur des droits de la Ligue des champions en France, qui propose les rencontres de la compétition sur ses différentes antennes.

Le coup d’envoi de Manchester City – PSG est annoncé à 21 heures, avec une diffusion en direct sur Canal+.

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