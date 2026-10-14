Manchester City affronte Le Paris Saint-Germain ce mercredi 14 octobre 2026 à l’Etihad Stadium, à l’occasion de la Ligue des champions. Une affiche européenne entre deux clubs majeurs du football continental, à suivre en France sur Canal+.
Manchester City – PSG : programme TV
- Match : Manchester City – Paris Saint-Germain
- Compétition : Ligue des champions
- Date : mercredi 14 octobre 2026
- Horaire : 21 heures
- Stade : Etihad Stadium, Manchester
- Chaîne TV : Canal+
- Streaming : mycanal
Comment regarder Manchester City – PSG en streaming ?
Pour suivre la rencontre en direct sur Internet, les abonnés disposant de l’offre adéquate pourront passer par l’application CANAL+, accessible sur ordinateur, smartphone, tablette et téléviseur connecté.
La diffusion de cette affiche s’inscrit dans le dispositif de Canal+, détenteur des droits de la Ligue des champions en France, qui propose les rencontres de la compétition sur ses différentes antennes.
Le coup d’envoi de Manchester City – PSG est annoncé à 21 heures, avec une diffusion en direct sur Canal+.