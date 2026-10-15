La LFP et Essilor lancent une campagne de sensibilisation à la santé visuelle lors de quatre rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. Maillots, écrans géants et contenus diffusés à la télévision joueront avec le flou.

Des maillots floutés pour sensibiliser les supporters à la santé visuelle. À l’occasion de la Journée mondiale de la vue, la Ligue de football professionnel (LFP) et Essilor dévoilent « Le Floot », une campagne de prévention déployée du 16 au 18 octobre dans les stades, à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Imaginée avec le concours de SPORTFIVE, cette activation repose sur un concept original : introduire progressivement du flou dans l’univers du football pour rappeler l’importance de faire contrôler sa vue.

Le dispositif sera visible lors de quatre rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 : Le Mans-Toulouse, Metz-Sochaux, Paris FC-Rennes et Lyon-Nice. Les supporters découvriront notamment des maillots aux inscriptions floutées, tandis que les écrans géants, les panneaux LED et l’arche protocolaire reprendront les codes de la campagne.

Les diffuseurs jouent le jeu

Les diffuseurs Ligue 1+ et beIN SPORTS participeront également à l’opération, tout comme les clubs sur leurs réseaux sociaux. Un jeu digital et un test de vue en ligne compléteront le dispositif.

Une activation renforcée est notamment prévue lors d’OL-Nice, avec des animations sur le parvis et la participation de créateurs de contenu.

Cette campagne s’inscrit dans le programme 1TEAM de la LFP. Elle prolonge une première initiative menée avec Essilor et l’AJ Auxerre en 2025, lorsque la rencontre face au RC Lens avait été transformée en test de vue géant.

A lire aussi : Pourquoi les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 portent des prénoms sur leurs maillots ce week-end ?