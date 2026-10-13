La maison d’édition de luxe Assouline célèbre la carrière de Rafael Nadal avec un beau livre de 336 pages et 353 photographies. Trois versions sont proposées, dont une édition signée par l’Espagnol.

Rafael Nadal s’offre un nouveau chapitre, cette fois loin des courts. La maison d’édition de luxe Assouline dévoile Rafa Nadal, un ouvrage consacré à la carrière et à la vie personnelle de l’ancien numéro un mondial, disponible en octobre 2026.

Réalisé avec la participation du champion espagnol et écrit par le journaliste américain Jon Wertheim, ce beau livre de 336 pages rassemble 353 photographies, dont certaines issues des archives privées de Nadal, de sa famille et de son entourage.

Federer, Toni Nadal, Moyà… Des témoignages exclusifs

Des premiers pas à Majorque aux 14 sacres à Roland-Garros, l’ouvrage retrace le parcours du vainqueur de 22 titres du Grand Chelem. Il donne également la parole à plusieurs personnalités, dont Roger Federer, Carlos Moyà et Toni Nadal.

Trois versions sont proposées. L’édition Classic, au format 25 × 33 cm, est commercialisée 120 euros. Plus imposante (40 × 48 cm), l’édition Ultimate, présentée dans un coffret inspiré de la terre battue de Roland-Garros, coûte 1.200 euros. Une version signée par Rafael Nadal est également proposée à 3.000 euros.

Avec cet ouvrage, Assouline transforme l’héritage sportif de l’Espagnol en véritable objet de collection, destiné autant aux passionnés de tennis qu’aux amateurs de beaux livres.

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