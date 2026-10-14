Déjà impliquée dans plusieurs clubs à travers le monde, Eva Longoria pourrait bientôt se tourner vers la France. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’actrice américaine évoque des discussions sur le marché français.

Eva Longoria pourrait prochainement ajouter la France à son portefeuille d’investissements sportifs. Dans un entretien accordé à L’Équipe, publié le mardi 13 octobre, l’actrice américaine révèle avoir des « discussions en France », un pays qu’elle considère comme « un marché très intéressant ».

Une déclaration qui confirme les ambitions de celle qui s’est progressivement imposée comme une investisseuse dans le football international. Eva Longoria est notamment impliquée dans Necaxa au Mexique, Wrexham au pays de Galles et Inter Bogotá en Colombie, aux côtés des hommes d’affaires Al Tylis et Sam Porter.

« Bientôt » à l’Atlético ?

L’ancienne star de Desperate Housewives pourrait également étendre ses activités en Espagne. Interrogée par L’Équipe sur son éventuelle arrivée à l’Atlético de Madrid, dont Apollo Sports Capital est devenu actionnaire majoritaire, elle assure ne pas être « encore impliquée officiellement », mais précise qu’elle le sera « bientôt ».

Au-delà des résultats sportifs, Eva Longoria apporte une importante exposition médiatique aux clubs dans lesquels elle investit. À Necaxa, sa notoriété constitue notamment un levier commercial. Le directeur commercial du club mexicain explique ainsi que les ventes de produits dérivés s’envolent lorsqu’elle publie une photo portant le maillot de l’équipe.

Reste désormais à savoir si ses discussions en France déboucheront sur un investissement concret. Aucun club ni calendrier n’a été évoqué à ce stade. Mais l’intérêt affiché par l’actrice témoigne de son ambition de poursuivre le développement international de ses activités dans le sport.

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