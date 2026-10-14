L’ISG Sport Business Management annonce un partenariat avec LALIGA Business School. Au programme : immersions à Madrid, masterclass et projets concrets pour les étudiants français.

L’ISG Sport Business Management renforce ses liens avec les grandes organisations sportives internationales. L’école française, présente à Paris, Lille et Lyon, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec LALIGA Business School, l’organisme de formation de la ligue espagnole de football.

Après une collaboration avec la NBA, l’établissement poursuit ainsi sa stratégie de rapprochement avec les acteurs majeurs du sport business mondial.

Voyage d’études à Madrid ou rencontres avec des pros

Concrètement, ce partenariat permettra aux étudiants de bénéficier de plusieurs dispositifs pédagogiques dès cette année. Parmi eux, un voyage d’études à Madrid, avec des cours consacrés au marketing sportif, au management ou encore au droit du sport, ainsi que des visites et des rencontres avec des professionnels.

Des masterclass organisées sur les campus français et des workshops baptisés Sport Business Challenge compléteront le programme, autour de problématiques concrètes rencontrées par l’industrie.

« Notre ambition est de construire une école directement connectée à l’industrie », explique Jean-Denis Gitton, directeur de l’ISG Sport Business Management.

Cette collaboration doit notamment permettre aux étudiants de développer leurs compétences dans le sponsoring, la communication, la stratégie digitale ou encore le développement international, tout en renforçant leur réseau professionnel.

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