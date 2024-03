La Ligue 1 dévoile un nouveau logo conçu par l’agence Leroy Tremblot pour la future saison 2024

Quelques jours après l’officialisation du nouveau contrat de Naming avec McDonald’s pour les saisons à venir, la Ligue de Football Professionnel (LFP) dévoile le nouveau logo de la Ligue 1.

Pour présenter ce nouveau logo, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux dans la matinée avec la nouvelle identité visuelle qui s’appuie sur code couleur bleu et blanc. Un code couleur que l’on retrouve notamment sur le nouveau logo de la Ligue Nationale de Basket (LNB) dévoilé il y a quelques semaines.

Le storytelling du nouveau logo de la Ligue 1

« LFP Media est fière de dévoiler aujourd’hui le nouveau symbole de la Ligue 1 plus moderne et iconique. Ce signe affirme sa singularité par la mise en valeur du 1 associé au L. Il se joue en contreforme avec le L dans le 1. « L1 » est un terme très employé par nos fans. Notre nouveau logo présente ainsi deux niveaux de lecture et dessine une griffe forte et simple, un emblème fédérateur.

Ce symbole s’inscrit dans une nouvelle identité de marque, très actuelle et modulaire, pour que chacun, clubs comme fans, puisse se l’approprier. L’ensemble des supports de visibilité de la marque seront ainsi renouvelés, avec une nouvelle typographie propriétaire, une nouvelle palette colorielle et un nouveau système graphique. Tous ces éléments seront présentés dans un second temps, lors de la prochaine intersaison. »

LIGUE 1 24/25. NOUVEAU LOGO. NOUVELLE ÈRE. pic.twitter.com/OFgq2HcFEC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 27, 2024

« Faire de la Ligue 1 une marque plus iconique »

Pas de trace encore de McDonald’s sur ce futur logo, il faudra certainement patienter jusqu’à la fin de la saison et le contrat en cours avec Uber Eats pour voir apparaitre le nom de la chaine de restauration rapide… A moins que McDonald’s décide de ne pas apparaître dans le logo…

Notons que ce nouveau logo de la Ligue 1 a été réalisé par l’agence Leroy Tremblot (groupe The Fan Syndicate). Ces dernières années, Leroy Tremblot a notamment réalisé les nouveaux logos du FC Nantes, de la Fédération Française de Rugby ou encore celui du Stade de Reims.

« C’est une nouvelle étape dans le plan d’élévation de nos compétitions. Depuis plusieurs mois, nous travaillons au rebranding de nos championnats. Nous avons construit une nouvelle plateforme de marque qui vise à faire de la Ligue 1 une marque plus iconique » précise Vincent Labrune, Président de la Ligue de Football Professionnel, dans un communiqué. « Ce nouveau logo et l’identité visuelle qui l’accompagne constituent une marche supplémentaire dans cette ambition qui sera visible pour tous les fans à partir de la saison prochaine ».

Un nouveau logo de la Ligue 1 qui nous fait penser au logo d’Europe 1 mélangé au nouveau logo de LaLiga dévoilé cette saison.

Précisons que la Ligue 2 changera également de logo à partir de la saison prochaine. Le reveal aura lieu plus tard.

A lire aussi