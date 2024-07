Une campagne FOOH (Fake Out Of Home) pour le reveal du nouveau maillot 2024-2025 du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC)

Cette semaine, le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025.

Pour ce reveal, le club de Ligue 1 McDonald’s qui célèbre ses 50 ans a réalisé une vidéo FOOH (Fake Out Of Home) avec hélicoptères survolant le centre-ville et maillot géant déployé sur l’Arc de Triomphe de la ville.

Dans la vidéo ci-dessous réalisée en collaboration avec Studio1RE, on retrouve notamment Vitorino Hilton et Souleymane Camara en pilotes d’hélicoptère.

Swile nouveau sponsor maillot du MHSC

Sur ce maillot conçu par Nike, on retrouve un écusson spécial 50 ans du club ainsi que le logo de Swile sur la face avant.

La société fondée par Loïc Soubeyrand a signé un contrat de partenaire principal du MHSC pour les trois saisons à venir, soit jusqu’en 2027. « Nous avons pour ambition d’incarner la meilleure expérience employé, en nourrissant les moments partagés et en célébrant le collectif. Il est donc naturel pour nous de soutenir le MHSC, qui porte haut des valeurs telles que la solidarité, l’engagement, le respect, la loyauté et l’esprit familial. Autant de dimensions fortes qui ont un impact sur le terrain comme dans le quotidien des entreprises. » explique Loïc Soubeyrand dans un communiqué.

🆕👕 Vos premiers retours 😎 📍 MHSC Store Odysseum pic.twitter.com/odpLx1RFVh — MHSC (@MontpellierHSC) July 10, 2024

Sur le maillot, les supporters retrouveront également la mention « Ici c’est la Paillade » sur le cou et un QR Code en bas qui alimentera les fans en contenu tout au long de la saison.

Pour cette saison 2024-2025, les autres sponsors visibles sur les maillots en plus de Swile sont Faun, BIG M, Montpellier Métropole, Loxam et Kaporal Jeans. Comptez 90€ pour vous offrir ce nouveau maillot en taille adulte.

