Le Tour de France est l’événement le plus attendu des Français cette année, confirme une étude Odoxa* réalisée les 2 et 3 janvier 2025. La Grande Boucle devance le Tournoi des Six Nations et Roland Garros.

Si les Jeux Olympiques de Paris avaient monopolisé l’attention du public hexagonal en 2024 – un siècle après leur dernier passage dans la Ville Lumière – la hiérarchie naturelle des grands événements sportifs français reprend ses droits en 2025. La tendance nous offre en effet un podium royal qui couronne le Tour France plébiscité à 26%. Suivent le monde de l’ovalie et son incontournable Tournoi des Six Nations (25%) ainsi que la balle jaune qui animera les contrées de Rolland Garros (22%) en mai et juin prochains.

Dans les faits, le succès du Tour de France est un secret de Polichinelle : une histoire incomparable, un plateau XXL avec les meilleurs équipes et coureurs réunis durant trois semaines, une réalisation parfaite, des étapes à couper le souple en termes d’adrénaline et de paysages… Les arguments sont légion.

Le marketing, l’autre fiancée du Tour

Toutefois, la Grande Boucle ne se résume pas au spectacle, c’est aussi une poule aux œufs d’or sur le plan marketing où les marques phares captent comme rarement l’attention des projecteurs. Et cela, grâce à une diffusion dans plus de 190 pays via plus de 100 chaînes TV et un record de 52,5 millions de téléspectateurs pour l’édition 2021. Parallèlement, les grandes entreprises ne manquent pas de surfer sur un ancrage territorial fort afin de partager leurs valeurs fédératrices avec le public et, de facto, booster leur notoriété (150 véhicules en convoi et 18 millions de goodies offerts).

Pour information, 58 partenaires ont suivi le Tour de France en 2024 : les 5 partenaires majeurs : LCL, E.Leclerc, Skoda, Continental et Krys et les partenaires officiels (Vittel, Orange, Tissot…). Mais aussi une multitude de supporters et de fournisseurs officiels, à l’image de Cochonou qui réalise pas moins de 25 % de son chiffre d’affaires pendant l’événement !

Accéder au lien de l’étude Odoxa réalisé pour Winamax et RTL

*Étude réalisée sur Internet auprès d’un échantillon de 1005 personnes âgées de 18 ans et plus (dont 596 amateurs de sports) représentatif de la population française.