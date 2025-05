Roland-Garros prolonge son aventure avec Lavazza

La Fédération Française de Tennis (FFT) et Lavazza, l’un des plus importants torréfacteurs mondiaux, annoncent le renouvellement de leur partenariat pour une durée de 5 ans, soit de 2026 à 2030.

À l’occasion de Roland-Garros, la FFT et Lavazza réaffirment leurs valeurs communes d’excellence et de convivialité. Du 19 mai au 8 juin, Lavazza proposera donc – comme à son habitude sur ses espaces – l’expérience du café italien dans toute sa richesse : l’emblématique espresso, le traditionnel cappuccino, des lattes signature et des dégustations originales. Sachant que l’édition 2025 mettra également en avant sa nouvelle gamme Tales of Italy.

Pour rappel, Lavazza est le partenaire officiel café du Grand Chelem parisien depuis plus 10 ans. Durant cette période, plus de 4 millions de tasses de café ont été servies au public de la Porte d’Auteuil.

La déclaration

« Nous sommes très fiers de pérenniser cette collaboration qui s’appuie sur des valeurs communes. Ce nouvel accord permettra de continuer à proposer un produit d’excellence au public de Roland-Garros grâce au savoir-faire du torréfacteur italien » (Stéphane Morel, Directeur Général de la Fédération Française de Tennis)

