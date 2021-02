La NFL s’associe à Skillz et s’attaque au gaming sur mobile

Aujourd’hui, la NFL a annoncé la signature d’un partenariat avec la plateforme de jeux mobiles Skillz.

Dans le cadre de cet accord, la NFL et Skillz lancent une opération de crowdsourcing afin de créer un futur jeu mobile esport autour de la NFL. Le challenge sera lancé lors du second trimestre 2021. Seule exception pour les développeurs, ne pas proposer un concept de jeu de simulation sur un format de 11 VS 11.

« Le jeu sur mobile continue d’être une plateforme importante pour engager nos fans et atteindre de nouveaux » a déclaré Rachel Hoagland, vice-présidente Gaming & Esports à la NFL, dans un communiqué.

L’objectif semble bel et bien de pouvoir créer une plateforme jouable potentiellement par des millions de joueurs à travers le monde.