Exit la Coupe Rogers, le tournoi de tennis canadien change de nom et accueille Banque Nationale comme sponsor-titre

Cette semaine, Tennis Canada a officialisé la signature d’un nouveau contrat de Naming avec Banque Nationale pour son tournoi de tennis ATP et WTA.

Ne l’appelez plus la Coupe Rogers ! Le tournoi canadien change de partenaire-titre et accueille Banque Nationale au plus au rang de la pyramide des sponsors. Un nouveau contrat de Naming signé pour 10 ans soit jusqu’en 2030.

Dans le détail, Banque Nationale et Rogers (opérateur de télécommunications) « s’échangent » leur statut puisque Rogers passe « presenting partner », une place occupée par la banque Nationale jusque là.

Le nouveau nom officiel du tournoi est désormais « Omnium Banque Nationale presenté par Rogers » ou en version anglophone « National Bank Open presented by Rogers ».

A new chapter begins. 📖

Rogers Cup is now the National Bank Open. pic.twitter.com/iY0KxZNnT0 — National Bank Open (@NBOtoronto) February 2, 2021

Pour rappel, chaque année, Montréal et Toronto reçoivent en alternance le tournoi masculin (Masters 1000) et le tournoi féminin (WTA). En 2021, les hommes seront à Toronto du 7 au 15 août et les femmes seront à Montréal du 6 au 15 août.

« La Banque Nationale nous accordera également un prêt sur mesure pour nous permettre de recommencer à investir dans le développement du tennis et dans nos tournois. Je me souviens qu’en août dernier, Louis Vachon, le président et chef de la direction de la Banque Nationale, m’a dit “nous sommes derrière vous” à un moment où nous étions confrontés à des répercussions financières de la pandémie de COVID-19 » précise Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada, dans un communiqué. « Alors que Tennis Canada vit une période extrêmement difficile, ce partenariat à plusieurs niveaux est une nouvelle déterminante pour notre organisation, pour nos tournois et, plus important encore, pour le tennis au Canada. »

De son côté, Rogers a signé un nouveau contrat de 7 ans comme « presenting partner ». « Tennis Canada tient à remercier Rogers pour tout ce qu’elle a fait pour nos tournois et pour le tennis au Canada au cours des 20 dernières années. Sa contribution a permis d’accroître la notoriété de nos tournois de classe mondiale et nous sommes ravis qu’elle poursuive ce travail remarquable en tant que commanditaire présentateur. » ajoute Michael Downey.

« Les valeurs de nos deux organisations se complètent et nous partageons le désir d’inspirer toute une nation grâce au sport », a ajouté Eugène Lapierre, directeur du tournoi de Montréal. « Nous partageons une vision de ce que nous voulons pour nos tournois qui jouissent déjà d’une excellente réputation auprès des joueurs de l’ATP et de la WTA ainsi que de notre clientèle. »

Ajoutons enfin que la chaîne Sportsnet continuera d’être le diffuseur national du tournoi en langue anglaise.