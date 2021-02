A un an des JO d’hiver Pékin 2022, le CIO lance la campagne « Stronger Together »

A un an du début des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 (4 au 20 février), le Comité International Olympique lance la campagne « Stronger Together ».

Dans un spot vidéo dédié, le CIO a fait appel à la skieuse acrobatique chinoise Eileen Gu pour présenter des moments emblématiques des JO passés mais également offrir un aperçu des prochains sites des Jeux et des athlètes.

Encore une année durant laquelle les athlètes vont nous inspirer en tentant chaque jour de repousser un peu plus leurs limites. Encore un an avant les Jeux Olympiques d'hiver de #Beijing2022: https://t.co/vJtEdkM8yJ#StrongerTogether #1YearToGo pic.twitter.com/PpaOu77C2U — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) February 4, 2021

Des activations digitales sur Twitter et Snapchat

En parallèle à cette vidéo, le CIO s’est également associé à Twitter pour proposer une fonctionnalité « auto reply » lorsque les utilisateurs tweeteront @Olympics avec le hashtag #StrongerTogether et l’émoticône « flocon ». Sur Snapchat, un filtre spécial Beijing 2022 sera également disponible. Au cours des prochains jours, les partenaires TOP du CIO ainsi que les diffuseurs seront également mobilisés pour célébrer la dernière année avant les Jeux.

Now is your chance to receive a great Winter Olympic moment direct to your notifications! Tweet @Olympics, #StrongerTogether and ❄️ to get an instant auto-reply with a legendary moment from the Olympics archive 🙌#1YearToGo @Beijing2022 — Olympics (@Olympics) February 3, 2021

« Dans un an, Beijing écrira une page de l’histoire olympique en devenant la toute première ville à avoir accueilli une édition d’été et une édition d’hiver des Jeux. Ces Jeux rapprocheront le peuple chinois du reste du monde. » précise le président du CIO, Thomas Bach, dans un communiqué. « Voyant de quelle manière la Chine surmonte la crise du coronavirus, nous sommes convaincus que nos hôtes chinois offriront des Jeux Olympiques sûrs et sécurisés, en totale coopération avec le CIO. Chaque fois que je me suis rendu en Chine, j’ai été impressionné par l’enthousiasme et le soutien apportés aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. C’est pourquoi, nous pouvons d’ores et déjà l’affirmer avec une grande confiance : la Chine est prête. Prête à accueillir les meilleurs athlètes de sports d’hiver du monde pour des Jeux Olympiques d’hiver inoubliables à Beijing en 2022. Nous attendons tous avec impatience cette célébration mondiale du sport. »

La torche présentée

A l’occasion de cette date anniversaire du « one year to go », le comité d’organisation a également dévoilé le design officiel de la torche des Jeux de Beijing 2022. L’événement s’est tenu dans le Cube de glace où se dérouleront les compétitions olympiques de curling l’année prochaine.